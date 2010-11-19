-75 YAŞINDA BİLGİSAYAR ÖĞRENİYOR ADANA (A.A) - 19.11.2010 - Adana'da, 75 yaşındaki kadın, kullanmayı öğrenmek istediği bilgisayarı torunu kendisiyle paylaşmayınca, merkez ilçe Seyhan Belediyesinin açtığı ücretsiz kurslara yazıldı. Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezleri (SEYMER) tarafından her yıl binlerce kişi, 24 çeşitli alanda açılan kurslarda eğitimden geçirilerek meslek sahibi ediliyor. SEYMER Kültür Merkezi Şubesinde açılan bilgisayar kursunun 30 kişilik kursiyerleri arasında en ilginç kişilerden biri olarak 75 yaşındaki Mebrure Özkan öne çıkıyor. Yıllarca Almanya'da bir cips fabrikasında çalıştıktan sonra emekli olan Özkan, emekliliğinin ardından Türkiye'de yaşayan kızı Selma Tepgeç'in yanına yerleşti. Geçen ay bilgisayar kursuna kaydını yaptıran Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaya alışkın olduğu için emekliliğin ardından kendisini boşlukta hisseddiğini, evde sıkılmaya başladığını belirtti. Ev temizliği ve yemek yapmakla zamanın geçmediğini ifade eden Özkan, kendine farklı bir uğraş aramaya başladığını, bu süreçte, yıllardır hep öğrenmek istediği, ancak fırsat bulamadığı bilgisayar kullanmayı öğrenmeyi kafasına koyduğunu söyledi. Özkan, 12 yaşındaki torunu Pınar Tepgeç'in bilgisayarını kullanarak öğrenmek için ondan yardım istediğini belirterek, şöyle devam etti: ''Torunumdan bana bilgisayar kullanmayı öğretmesini istedim. Zamanı olmadığını söyleyerek, oyaladı. Derslerini bahane ederek bana göstermedi. Ben de hırslı biriyim, bunun üzerine ona kızıp, bilgisayar kullanmayı nasıl öğrenebileceğimi araştırdım. Seyhan Belediyesinin açtığı ücretsiz kursları öğrenince çok sevindim, hemen başvuru için hazırlık yaptım. Sonra, yaşımın ileri olmasının sorun olacağını düşündüm. Buraya geldiğimde ilk sorum, 'Yaşlıyım ama, bilgisayar öğrenmek istiyorum. beni de kursa alır mısınız?' oldu. Onlar da bir yaş sınırı olmadığını söyleyerek, bilgisayar kullanmanın kapılarını bana araladı.'' Bilgisayar Kursu Eğitmeni Çiğdem Telli, kurs süresinin 160 saat olduğunu, kursun en başarılı isminin ise Mebrure Özkan olduğunu söyledi. Özkan'ın kendisinden beklenilmeyecek derecede hızlı şekilde bilgisayar kullanmayı öğrendiğini ifade eden Telli, ''Sınıfın en istekli öğrencisi Mebrure hanım oldu. Onun yaşındaki kişilerin bilgisayarı çok çabuk öğrenmesi zordur. Ancak, Mebrure hanım, bunu zorlanmadan başardı. Onun başarı ve azmini tüm kursiyerlere örnek olarak gösteriyorum'' dedi.