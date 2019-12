7.5 milyon okura hüzünlü veda

T24- İngiltere'nin en yüksek tirajlı pazar gazetesi "News of the World" bugün son kez yayımlandı.





"Teşekkürler ve Hoşçakalın" denilen 66 sayfalık tabloit gazetesinin son manşetinde, "168 yılın ardından, 7,5 milyon okuyucuya hüzünlü, ancak gururlu bir şekilde veda edildiği" yazıldı.

8674'üncü sayısını yayımlayan gazetenin manşetinde bugüne kadarki sayıların bazılarının fotoğraflarına yer verildi.





Gazetenin baş yazısında ise "News of the World"ün 168 yıllık geçmişinde birçok tarihi olaya şahitlik ettiği belirtildi. Telekulak skandalı nedeniyle sahibi olan medya patronu Rupert Murdoch tarafından kapatılmasına karar verilen gazetenin yazısında ayrıca "Telefonlar yasa dışı olarak dinlendi ve bundan dolayı üzgünüz. Bunun bir savunması olamaz" denildi.





İngiltere Başbakanı David Cameron'ın telekulak iddialarına ilişkin iki ayrı bağımsız soruşturma başlatılmasına karar vermesinin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen yazıda, "Bu gazetenin yetenekli, kendini işine adamış ve onurlu çalışanları geçmişte birkaç kişinin yaptığı hataların yükünü taşımıştır" ifadesine yer verildi. Yazının sonunda ise gazete, okuyucularına "elveda" dedi.

Gazete, 1 sterline (yaklaşık 2,5 TL) satılan son sayısından elde edilecek gelirin, yardım kuruluşlarına bağışlanacağını duyururken, 48 sayfalık bazı çarpıcı manşetlerin yer aldığı sayılarından oluşan hatıra eki de yayımladı.





2,6 milyon tirajlı gazetenin yıllık reklam geliri yaklaşık 40 milyon sterlindi. Murdoch, gazeteyi kapatma kararı almadan önce birçok firma skandal nedeniyle "News of the World"e reklam vermeyi keseceğini açıklamıştı.





İlk kez 1843 yılında basılan gazeteyi, 1969 yılında Rupert Murdoch satın almıştı. Gazetenin yönetim kurulu başkanlığını ise Rupert Murdoch'ın oğlu, James Murdoch yürütüyordu.





Çarpıcı manşet uğruna





"News of the World" gazetesi, 9 yıl önce kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan 13 yaşındaki Milly Dowler'ın, 7 Temmuz 2005 Londra terör saldırıları kurbanlarının ve Irak ile Afganistan'da ölen İngiliz askerlerinin yakınlarının telefonlarını dinlediği gerekçesiyle suçlanıyor.





Dowler olayında gazetenin, genç kızın telefonuna bırakılan sesli mesajları dinlediği ve mesaj kutusu dolunca daha fazla mesaj gelmesi için bazılarını sildiği iddia edildi.





Skandalın ardından önceki gün, gazetenin eski editörü ve Başbakan David Cameron'ın eski iletişim danışmanı Andy Coulson ile eski kraliyet muhabiri Clive Goodman gözaltına alınmış ve 9 saat sorgunun ardından Ekim ayına kadar kefaletle serbest bırakılmıştı.





"News of the World" gazetesiyle ilgili telekulak skandalı ilk olarak 2006 yılında gazetenin aralarında ünlü sanatçılar, siyasetçiler ve kraliyet ailesinin yakınlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin telefonlarını yasa dışı olarak dinlediğinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Gazetenin çarpıcı manşet uğruna yasa dışı telefon dinlemesi kamuoyunda da tepkilere neden olmuştu. Telefonları dinlenenlerin bazıları gazete aleyhine tazminat davası açmıştı.





Murdoch'ın sahibi olduğu "News International" şirketi İngiltere'de, The Sun, The Times, The News of the World gazeteleri ile Sky kanalının yüzde 39'unun sahibi. Gazeteyi kapatma kararının, Murdoch'ın Sky'ın tamamını satın almasının engellenmesini önlemek olarak yorumlanıyor.

Skandal büyümeden önce hükümet Murdoch'ın, Sky haber kanalının da içinde bulunduğu BSkyB dijital uydu kanalının tamamını satın almasına olumlu bakıyordu. Murdoch'ın bu isteğinin tehlikeye girdiği yorumları yapılırken, medya patronunun skandalla ilgili olarak Londra'ya gelmesi bekleniyor.