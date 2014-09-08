'7.5 milyon dolardan aşağısı olmaz'

Galatasaray, aylardır süren sponsor arayışlarını bir türlü neticelendiremedi. Birçok firmanın adı Sarı-Kırmızılılar ile anılsa da yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Futbolda son yıllarda yaşanan olayların ardından şirketlerin bir bir desteğini çekmesi, fiyatları iyice düşürdü. Buna rağmen Ünal Aysal taleplerinde geri adım atmıyor. Başkan, “Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde tek başına temsil edecek bir takım için yıllık 7.5 milyon dolar bile düşük bir rakam. Bunun altında bir teklifi kabul etmeyiz” diyerek kriteri belirledi.

Fanatik'te yer alan habere göre, teknik direktör sorunu çözüldü, istenmeyen yabancılar gönderildi, yeni transferlerle kadro güçlendi. Yönetim, son dönemde birçok önemli icraat gerçekleştirdi. Ancak göğüs reklamı konusunda bir türlü ilerleme kaydedilemedi. Dünyaca ünlü birçok firmanın adı, sponsorluk için Galatasaray ile anıldı. Uçuk rakamlar ortaya atıldı. Hemen her hafta bu konuyla ilgili görüşmeler yapılsa da hiçbir şirketle anlaşma sağlanamadı.

Devler Ligi geldi çattı

Süper Kupa oynandı, ligde ilk hafta heyecanı yaşandı, Şampiyonlar Ligi’nin başlamasına 10 günlük bir süre kaldı. Buna rağmen Galatasaray formasının önünde hangi firmanın adının yazacağı hâlâ belli olmadı. Ünal Aysal artık bu konuyla bizzat ilgileniyor. Futbolda son dönemde yaşanan olayların ardından büyük firmaların sponsorluktan bir bir çekilmesi ve bu konuya soğuk bakması, Sarı-Kırmızılılar’ın planlarını alt üst ediyor. Senelik 20 milyon Dolar gibi bir beklenti içine giren Galatasaray’da bu rakam 7.5 milyon Dolar’a kadar düştü. Ancak bunun altına inilmesi söz konusu bile değil.

Görüşmelerde kritik hafta

Başkanın bu konuyla ilgili olarak kurmaylarına, “Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde tek başına temsil eden, 4. yıldız yarışında olan bir takımın hakkı çok daha fazla. Ancak şartlar ortada. İstediğimiz paraları verecek bir firma bulamıyoruz. Buna rağmen senelik 7.5 miyon Dolar’dan aşağısını kesinlikle kabul etmiyorum. 7.5 milyon Dolar’ın altında bir rakama imza atacağımıza sponsorsuz sahaya çıkarız daha iyi” diyerek anlaşma kriterini net bir şekilde ortaya koydu. Görüşmelerde ipleri bizzat eline alan Ünal Aysal’ın bu konuyu en kısa sürede neticelendirmek için önümüzdeki hafta hem yurt içinde, hem de yurt dışında bazı şirketlerle masaya oturacağı öğrenildi.