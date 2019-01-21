75 gündür açlık grevi yapan HDP Milletvekili Güven için imza kampanyası

Süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 75. gününe giren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven için Change.org sitesinde imza kampanyası başlatıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, bir yılı aşkın süredirdi tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde, “Abdullah Öcalan’a dönük tecridi protesto etmek için” başladığını duyurduğu açlık grevi eylemi 75. gününde.

Sağlık durumu gittikçe kötüye giden Güven'in yürümekte zorlandığı, ışık, koku ve sese karşı hassasiyetinin arttığı ve sıvı alımında zorluk çektiği belirtildi.

İki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Sebahat Tuncel ve eski HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın da aralarında bulunduğu 250’yi aşkın tutuklu Güven'e destek amacıyla açlık grevi eylemi yapıyor.

8 Kasım 2018 tarihinden beri açlık grevi yapan Güven için dün (20 Aralık) change.org üzerinden uluslararası bir imza kampanyası başlatıldı.