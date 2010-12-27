-75. BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU BAŞLADI ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 91. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ''75. Büyük Atatürk Koşusu'' başladı. Koşu, Ulu Önder Atatürk'ün Ankara'ya ilk giriş yeri olan Dikmen Keklikpınarı mevkinden başladı. Startını Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in verdiği koşuya, erkeklerde 309, bayanlarda ise 52 olmak üzere toplam 361 sporcu katıldı. Atletler, TBMM, Kızılay, Sıhhiye ve Gençlik Parkı güzergahından geçerek, Ulus'taki Valilik önünde mücadeleyi tamamlayacaklar. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kurallarına göre yapılan yarışta, Atletizm Federasyonu, erkeklerde ve bayanlarda birinci olan sporculara 2'şer bin lira para ödülü, Ankara Valiliği ise erkeklerde ve bayanlarda ilk 3 sırayı alan atletlere birer Cumhuriyet Altını verecek. Dereceye giren atletler ayrıca, çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarınca ödüllendirilecek.