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Yaşam

75 bin liraya sahneye çıktılar ANTALYA (A.A)

10 Kasım 2011 20:21

-75 bin liraya sahneye çıktılar ANTALYA (A.A) - 10.11.2011 - Bayramda Antalya'da sahne alan sanatçılardan en yüksek ücreti Ajda Pekkan ve Serdar Ortaç'ın, en düşük ücreti ise Hüsnü Şenlendirici'nin aldığı bildirildi. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde vergi dairesi personeli tarafından Antalya il merkezi, Muratpaşa, Kepez ve Döşemealtı'nda sanatçıların sahne aldığı oteller dahil toplam 150 işletme, 54 personel ve 14 araçla denetlendi. Denetimler sonucunda 150 işletmede 16 milyon 133 bin 257 lira hasılat tespit edilirken, eksiklikler nedeniyle 114 tutanak düzenlenerek 15 bin 222 lira ceza kesildi. Denetimlerde 18 bin 260 liralık kayıt dışı hasılat da belirlendi. Bayramda Antalya'daki otellerde sahne alan sanatçılardan Ajda Pekkan ve Serdar Ortaç'ın 75 bin, Candan Erçetin'in 72 bin, Ziynet Sali'nin 70 bin, Bengü Erden'in 45 bin, Funda Arar'ın 32 bin, Ferhat Göçer'in 25 bin, Gökhan Tepe'nin 22 bin, Behzat Gerçeker ve Volkan Konak'ın 20'şer bin, Kubat'ın 14 bin, Hüsnü Şenlendirici'nin ise 7 bin lira aldıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

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