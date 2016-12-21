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BBC Türkçe

74 yıllık ayakkabıcı: Gücüm yettiğince çalışacağım

Kütahyalı 87 yaşındaki Abdullah Buruk, "Bu işi çok seviyorum. Ama kazanç azaldı. Fabrikalarda seri ayakkabı üretimleri yapılıyor. Ben burada 2 gün de ancak yeni bir ayakkabı yapabiliyorum. Ayrıca kalp rahatsızlığım var. Buna rağmen mesleğimi sürdürüyorum"

21 Aralık 2016 20:52

Ayakkabı tamircisi Abdullah Buruk, 13 yaşındayken bir ayakkabı tamircisinin yanında çırak olarak çalışmaya başladığını belirtti.

Askere gidip geldikten sonra kendi ayakkabı tamirci dükkanını açtığını anlatan Abdullah Burak, ayakkabı tamirinin yanında sipariş üzerine yeni ayakkabı ile deri cüzdan ve telefon kılıfları yapıp sattığını da söyledi.

Mesleğine aşık olduğunu ifade eden Abdullah Buruk, "Bu işi çok seviyorum. Ancak bu işte kazanç azaldı. Fabrika ve atölyelerde seri ayakkabı üretimleri yapılıyor. Ben burada 2 gün de ancak yeni bir ayakkabı yapabiliyorum. Ayrıca kalp rahatsızlığım var. Buna rağmen mesleğimi sürdürüyorum" dedi.

Buruk, eşinin vefat ettiğini anlatırken, "Evde oturmak olmuyor. Gücüm yettiği yere kadar çalışmayı devam ettirmek istiyorum"

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