74 yaşındaki kadın yakınlarına kızdı servetini Kızılay'a bağışladı

Edirne'nin Havsa İlçesi'nde gerçekleşen olayda 74 yaşındaki Meryem Hadımlı, yakınlarının sağken miras talep etmesine kızarak 2.5 milyonluk mal varlığını Kızılay'a bağışladı.

Hürriyet'te yer alan haberde Kızılay’dan aylık sadece 500 lira ve bakılmasını isteyen Hadımlı, “Hayatım boyunca iyilik ettiğim akrabalarımın bile menfaat peşinde koştuğunu görünce, servetimi muhtaç insanlara yardım eden Kızılay’a bağışlama kararı verdim” dedi.

Havsa İlçesi’nde oturan 74 yaşındaki Meryem Hadımlı, dedesinden ve babasından kalan tarlaları işleterek mal varlığını büyütmesine rağmen, hayatı boyunca mutlu olamadığını söyledi. Şu ana kadar yaptığı 4 evlilikte de mutlu olmadığı için eşlerinden ayrıldığını anlatan Meryem Hadımlı, şu anda imam nikahlı eşi Fikret Atuk ile birlikte kaldığını, yakınlarının miras taleplerinden bunaldığı için bağışlama kararı aldığını ifade etti. Kızılay’ın Havsa Şubesi’ne giderek, mal varlığının tamamını bağışlamak istediğini söyleyen Meryem Hadımlı, yapılan tespitlerin ardından yaklaşık 2.5 milyon lira değerindeki bin 750 dönüm tarla, işyeri ve evlerini Türk Kızılay’ına bağışladı.

Kendisi için sadece aylık 500 lira maaş talep eden Hadımlı, şunları söyledi: “Şimdiye kadar hep mutsuz yaşadım. Şimdi bağış yaptıktan sonra çok mutluyum. Bir çok sıkıntılarla karşılaştım. Çileleri hep çektim, sonunda iyi bir yere isabet ettim çok şükür. Sıkıntılı günlerimde bana kimse akraba diye sahip çıkmadı. Bende o nedenle kimseye bırakmak istemedim. Kızılay’ın verdiği madalya beni huzurlu etti. Kazan dolusu param olsa, mutlu olamazdım. Şimdi bu madalya ile mutlu oldum. Bu servet dedemden, babama, babamdan da bana intikal kaldı. Ama 1974’te babamı kaybettikten sonra ben dışarı çıktım malı çarçur etmeden üzerine koydum. Hiçbir akrabamdan fayda görmedim”

Evlatlığını da reddetti

Gözyaşlarını tutamayan Hadımlı, çocuk sahibi olabilmek için çok çaba sarf ettiğini ancak olmayınca evlatlık aldığını söyledi. Hadımlı, “Babamın bir evladı olduğum için dışarı gelin gitmemi çok istemedi. İç güvey getirdi ama mutlu bir evliliği yakalayamadım. Çocuğumuz olması için de uğraştık ama Allah nasip etmedi. Bir kız çocuğu evlatlık aldık, büyüttük, evlendirdik. Eşi de bana kötü davrandı onu da evlatlıktan reddettim. Babam ve annem ölünce her iki taraftan da akrabalarım bana sahip çıkmadı. Ben de mal varlığımı Türk Kızılay'ına bağışladım” şeklinde konuştu.

Aylık 500 TL talep etti

Kızılay Genel Müdürlüğü’ne yapılan devir işlemlerinin ardından Meryem Hadımlı, mal varlığının bağışlaması karşısında aylık sadece 500 lira maaş ve bakımının üstlenmesini istedi.Hacca ve 4 kez Umre’ye gittiğini söyleyerek başka bir beklentisi olmadığını ifade eden Hadımlı, elinde kalan diğer mallarını ve arazilerini de daha sonra bağışlayacağını sözlerine ekledi.