-74 YAŞINDA BİSİKLETLE 5 ÜLKE DOLAŞTI DATÇA (A.A) - 21.08.2010 - Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Muğla Bisiklet Platformu üyesi 74 yaşındaki Ergüven Göker, bisikletle 20 gün içerisinde 5 ülkeyi dolaştı. İlerlemiş yaşına rağmen yorulmadan bisiklet kullanan Ergüven Göker, Türkiye'nin birçok bölgesine gittiği bisikletiyle bu defa Avrupa turuna çıktı ve 5 ülkeyi dolaşarak bin 650 kilometre yol katetti. Gerçekleştirdiği tur hakkında gazetecilere bilgi veren Göker, Almanya'nın Münih şehrinden başlayan ve Slovakya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan'ı kapsayan bisiklet turunda kendisine, Kayhan Özoğlu, İbrahim Kızılkaya, Mehmet Deveci'nin eşlik ettiğini söyledi. ''Gökova Pedallarımın Altında Bisiklet Buluşması''nda tanıştığı Muğla Bisiklet Topluluğu üyesi 3 bisikletçi arkadaşı ile dünya turuna çıkmayı planladıklarını anlatan Göker, 27 Temmuz'da Münih'ten başladıkları turlarını 20 gün sonra Belgrad'da tamamladıklarını kaydetti. Gittikleri her yerde ilgiyle karşılandıklarını ve kendisinin de gezmeye çok meraklı olduğunu ifade eden Göker, ''20 günde bisikletle 5 ülkeyi dolaşmamı herkes hayretle karşılıyor. Bu yaşıma rağmen antrenmanlıyım. Mayıs ayında da İzmit-Çanakkale turu yapmıştım. Ama bu turdan çok daha fazla keyif aldım'' diye konuştu.