-74 KİLODA SONER DEMİRTAŞ FİNALE YÜKSELDİ BUDAPEŞTE (A.A) - 24.07.2010 - Dünya Gençler Serbest Güreş Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı. 74 kiloda Soner Demirtaş, rakiplerini yenerek finale adını yazdıran tek Türk güreşçisi oldu. 75 ülkeden yaklaşık 300 güreşçinin katılımıyla başlayan şampiyonanın ilk gününde 4 Türk güreşçi mindere çıktı. Soner Demirtaş birinci turda Alman Christien Maier'i 2-0'la geçerken, ikinci turda Azeri rakibi İbrahim Yusifov'u 2-1 yendi. Bir üst turda Bulgar rakibi Stefanov Kirov'u da 2-1 yenen Soner Demirtaş, Kırgız rakibi İlgiz Dzhakypbekov'u ile finale yükselme mücadelesi yaptı. Dzhakypbekov'u da 2-1 yenmeyi başaran Demirtaş, altın madalya mücadelesi verecek tek Türk güreşçisi oldu. Demirtaş finalde Davit Khutsishvili karşılaşacak. 96 kiloda mindere çıkan Fatih Yaşarlı ise bronz madalya mücadelesi yapmaya hak kazandı. Yaşarlı, birinci turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Azeri rakibi Aslanbek Alborov'a 2-0 kaybetti. Yaşarlı, rakibinin finale çıkmasıyla hak kazandığı repesaj maçında Slovak rakibi Jozsef Jaloviar'ı 2-0 yendi. Fatih Yaşarlı, bronz madalya için ev sahibi Macar güreşçi Rafael Toth ile mücadele edecek. 50 kiloda mindere çıkan diğer bir Türk güreşçi Özbekan Güçlü ise birinci turda Fransız rakibi Z. El Ouaraaque'yi 2-1 yenerken, ikinci turda İranlı rakibi Ali Rıza Fouladuand'a 2-1 mağlup oldu. İranlı rakibinin daha sonraki maçta rakibine yenilmesiyle Güçlü, şampiyonadan elenmiş oldu. 60 kiloda Yasin Kul ise birinci turda Panamalı rakibi Zeballos Hidalgo'yu 2-0, ikinci turda Ermeni rakibi Sergey Hovseyan'ı 2-1 yendi. Üçüncü turda Çinli Katai Yaerlanbike'ye 2-1 yenilen Kul, rakibinin daha sonra yenilmesiyle şampiyonadan elendi.