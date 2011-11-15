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7,2'lik depremin arçtısı ANKARA (A.A)

15 Kasım 2011 03:54

-7,2'lik depremin arçtısı ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Doğan Kalafat, Van'da bu gece meydana gelen 5,2'lik depremin daha önceki 7,2'lik ana depremin artçısı olduğunu bildirdi. Kalafat, ''Bu deprem büyük depremin artçısı, kesinlikle bir paniğe gerek yok. Bu deprem için konuşulacak pek fazla bir şey yok. Zaman zaman 4.9-5.0'e yakın, bu civarda artçılar olabileceğini söylemiştik. Endişelenecek bir şey yok'' dedi. Merkez üssü merkeze bağlı Mollakasım köyü olan 5,2'lik deprem, ilk belirlemelere göre kentte yıkıma yol açmadı. Evlerin çoğunun önceden boşaltılması nedeniyle sokaklarda bir kalabalık oluşmadı. Van'da kurulan kriz merkezinden 5 araçla ilin merkezini dolaşan sivil savunma ekipleri yıkılan ev olup olmadığını kontrol etti. İl merkezinde ambulans ve sivil savunma ekipleriyle gezen Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, olumsuz bir tabloyla karşılaşmadı. Bu arada, 5,2 büyüklüğünde depremin ardından saat 00.22'de merkez üssü Arısu Köyü olan 2,5 büyüklüğünde, saat 00.26'da merkez üssü Çakırbey Köyü olan 2,7 büyüklüğünde, merkez üssü Van Gölü olan saat 00.38'de 3,3 büyüklüğünde, saat 00.42'de ise 2,5 büyüklüğünde toplam dört sarsıntı daha meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Oğuz Gündoğdu, Van'da bu gece meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmesinde, ''Bu fay için ilk açıklamalarda 'hayalet fay' ya da 'kör fay' demişlerdi. İşte biz de bir deneyi yaşıyoruz. Bunun nerede biteceği, nasıl olacağı konusunda bir şeyler söylemek çok zor. Çünkü yüzeyde hiç görünmeyen bir fay bu'' dedi.

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