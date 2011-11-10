7.2'den sonra binalar 'gözlemlenmiş!'

T24

'Afedzedelerin belirlenmesi iöçin önemli'



'Binanın dayanımını ortaya koymaz'



Van'daki 5.6'lık depremin bazı binaları yıkması, 7.2'lik büyük deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarının tartışılmasına neden oldu.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ön hasar tespitinin depreme dayanıklılık testi anlamına gelmediği kaydedildi.Afedzedelerin belirlenmesi için yapıldığı belirtilen çalışmanın, binanın dayanımı hakkında bilgi vermediği, bunun için bazı testler yapılması gerektiği ifade edildi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ejder Kaya, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.220 kişilik ekiple ön hasar tespit çalışması Kaya, 23 Ekim'de meydana gelen depremin ardından, çok hızlı arama kurtarma ve ilkyardım çalışmalarından sonra, 220 kişilik ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başladıklarına değinerek, şöyle devam etti:''Ön hasar tespit çalışmaları sırasında yaklaşık 102 bin hane incelemişiz. Neredeyse Van'ın tamamını bu kapsamda sayabiliriz. 102 bin hane içinde, öncelikle vatandaşlarımızın kafasında soru işaretlerini gidermek bakımından söylüyorum... Ön hasar tespiti, bizim depreme dayanıklılık testimiz değildir. Sadece muhtaç duruma düşen, devlet tarafından bakılacak vatandaşın durumunu tespit etmek ve tedbirler almaktır.''AFAD Planlama ve Zararı Azaltma Dairesi Başkanı Turhan Erkoç ise bütün Vanlılara seslenmek istediklerini dile getirerek, 'Şunu bilsinler ki devlet, ilk depremden bu yana tüm vatandaşlarımızın yanında. Yapılan ön hasar tespit çalışmaları, hiçbir kriteri, sonucu belirlememekte, hak sahipliği gibi kriterler için yapılmamaktadır. Ancak ön hasar, bakılacak afetzede vatandaşın belirlenmesi için önemlidir'' diye konuştu.Ön hasar çalışmasının, tehlike arz eden yapı ve binaların etrafında gezilmemesi ve acil yardım süresi içinde, ikinci bir emre kadar tüm yapı inşaat, onarım, bakım gibi iş ve işlemlerin yasaklanmasını gerektiren süreç olduğunu vurulayan Erkoç, ''Bu süreç zarfında, özellikle afetzede vatandaşın mülk sahibi ya da kiracı olmalarına bakılmaksızın, hepsini aynı kriterde kabul ederek, yedirilmesi, içirilmesi, barındırılması hepsi devletimizin tarafından devam edecektir'' diye konuştu.Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde görevli Yücel Güney de ön hasar tespiti ile yapının güvenliği kavramlarının farklı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:''Ön hasar tespiti, gözleme dayanan yöntemdir. Bir binanın hasar görüp görmediğini belirlemek için yapılır. Yapının güçlülüğü ve dayanımı hakkında bilgi vermek içinse, siz binadaki gözlemin dışında, binada bazı deneyler yapmak durumundasınız. Yani malzeme deneyini yapmak, beton karot numunesi almak, projesini değerlendirmek durumundasınız. Halkımızın şunu bilmesi gerekiyor. Ön hasar tespiti farklı bir çalışmadır. Binanın dayanımı hakkında bilgi vermez. Farklı bir depremde, bina farklı bir şekilde davranış gösterebilir. Yani çatlakların boyutları, büyüklükleri ön hasar için bilgi verir ama yapının sonraki değerlendirme aşamasında, muhakkak ayrıntılı inceleme yapılması gerekir.''