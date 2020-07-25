72 saatlik süre doldu; Çin'in Houston konsolosluğuna federal ajanlar girdi

T24 Dış Haberler

ABD'li federal ajanlar ve yerel kolluk kuvvetleri, verilen 72 saatlik sürenin dolmasınının ardından Houston'daki Çin konsolosluğu yerleşkesine girdi.

Yerel basın, 16:00'da sürenin dolmasına kısa süre kala çevreye polis barikatı kurulduğunu ifade etti. Sürenin dolmasına dakikalar kala konsolosluk plakalı araçların konsolosluktan çıktığı görüldü. 16.00'dan sonra biri Dışişleri Bakanlığı görevlisi olmak üzere birkaç kişi arka kapıdan yerleşkeye girdi.

CNN'in aktardığına göre birkaç tane siyah SUV tipi araç, kamyon, kamyonet ve bir çilingir aracının meraklı gözler arasında diplomatik yerleşkeye girdiği aktarıldı.

İtfaiyenin de yerleşkeye girip çıktığı belirtildi.