72 saatlik ateşkes sona erdi, İsrail Gazze'ye hava saldırısı başlattı

Bu sabah 08.00 itibarıyla İsrail ile Hamas arasında sona eren ateşkesin ardından İsrail Gazze'yi vurdu. İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ateşkesin bittiği saatlerde İsrail, ülkenin güneyindeki Aşkelon kentine Gazze’den fırlatılan iki roketin havada imha edildiğini duyurdu. Hamas ise bu iddiayı reddetti.

Ateşkesin uzatılması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamamıştı.

Ateşkesin son bulmasından birkaç dakika sonra İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde siren sesleri duyuldu. İsrail Televizyonu, Aşkelon'a atılan iki roketin havada imha edildiğini öne süren bir haber yayınladı. Ancak Hamas bir roket saldırısı düzenlemediğini açıklayarak İsrail'i yalanladı.