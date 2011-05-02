-72 SAATLİK "EV NÖBETİ"NDE MUTLU SON KÜTAHYA (A.A) - 02.05.2011 - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca stokta bulunup satışa çıkarılan alt gelir grubu kapsamındaki 25 daireyi alabilmek için 3 gündür banka önünde nöbet tutan 30 kişiden 25'i, sabah bankanın açılmasının ardından işlemlerini yaptırarak hayallerindeki evlere kavuştu. Teslimi hemen yapılacak 2 oda ve 1 salon tipindeki dairelerin satışa çıkarıldığını yerel gazetelerden öğrenerek geçen cuma günü Halk Bankası Tavşanlı Şubesi önüne gelen vatandaşlar, ilk geceyi tabureler üzerinde battaniyelere sarınarak geçirmiş ve aralarında ilk gelen 25 kişinin isimlerinin bulunduğu bir liste hazırlamıştı. Bazı vatandaşlar, 72 saatlik nöbet süresince gündüz saatlerinde işe gittikleri için sıralarını eşlerine devretmişti. ''Vazgeçen olur'' veya ''belgeleri eksik çıkar'' umuduyla 5 kişinin daha katılımıyla 30 kişinin sürdürdüğü 3 gün, 3 gecelik heyecanlı bekleyiş, bu sabah bankanın mesai saatine başlamasıyla sona erdi. Bankanın açılmasını heyecanla bekleyen 30 kişiye, bu sabah gelen yaklaşık 30 kişi daha eklendi. -SONRADAN GELENLER SIRANIN İPTALİNİ İSTEDİ- Sonradan gelen kişiler, daha önce oluşturulan 25 kişilik sıranın ''gayri resmi'' olduğu gerekçesiyle geçersiz sayılmasını istedi. İki grup arasında başlayan tartışmanın büyümesi, Banka Şube Müdürü Nazmi Yılmaz'ın, ''3 gündür banka önünde bekleyen kişilerin sıralarının geçerli olduğunu'' açıklamasıyla önlendi. Daha sonra belgelerini de hazırlayan 25 kişi, bankaya girerek sırayla işlemlerini yaptırdı. 72 saatlik nöbete katılan diğer 5 kişinin umutları ise ''yedek liste oluşturulmayacağı'' banka yetkililerince duyurulunca söndü. Heyecanlı bekleyişlerini hayallerindeki eve kavuşarak sonlandıran vatandaşlardan bazıları, banka çıkışında çikolata dağıttı.