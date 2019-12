-''72. KOĞUŞ'' VİZYONA GİRİYOR İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Türk sinema izleyicisi, bu hafta ikisi yerli altı yeni filmle buluşacak. Murat Saraçoğlu'nun yönettiği ve Kerem Alışık, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl ile Songül Öden'in oynadığı ''72. Koğuş'' filmi, politik ve dram sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. 1940'lı yılların Türkiye'sinde geçen filmde, cezaevinin 72 No'lu koğuşunda çeşitli suçlardan yatan ''Adembabalar'', onların sefaleti, acıları, insanlığa özlemi, hayata dair düşleri, çelişkileri, aşkları ve kavgaları konu alınıyor. Filmde, bu derin çukura yuvarlanmış, en yakınını üç kuruşa vurabilecek kadar alçalmış insanların dünyası, bir koğuşun karanlıktaki direnişi ve yaşam mücadelesi anlatılıyor. Yusuf Çetin'in oynadığı ve yönettiği Zilan Odabaşı, Yalçın Dümer ile Eyüp Çalış'ın eşlik ettiği ''Kir (Qirej)'' filminde, Türkiye'deki Kürt sorununda önemli rol alan koruculuk sisteminin bölge halkına yaşattıkları konu alınıyor. Gore Verbinski'nin yönettiği ve Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin ile Alfred Molina'nın seslendirdiği ''Rango'' filmi, animasyon sahneleriyle izleyicilerinin dikkatini çekecek. Filmde, sakin ve sıradan bir hayat yaşayan bukalemun Rango'nun komik dönüşüm hikayesinde, Rango kendini, çölün en sahtekar yaratıklarının oluşturduğu ''Toprak'' kasabasında bulur. Kasabalılar Rango'yu beklemekte oldukları kurtarıcı olarak karşılayınca, bu rolü oynamaya mecbur kalır ve giderek gerçek bir kahramana dönüşmeye başlar. Jon Chu'nun yönettiği ve Rick Malambri, Adam Sevani, Sharni Vinson ile Alyson Stoner'ın oynadığı ''Sokak Dansı (Step Up)'' filmi, 3D yapımıyla sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmde, bir grup dansçı, Moose ve Natalie ile çalışmaya başlayınca, yarışmada, dünyanın en iyi sokak dansçılarıyla karşı karşıya gelir. Yarışmayı kazanan grup, tüm hayallerine kavuşurken, kaybeden taraf elindeki her şeyi kaybedecektir. Luke, ailesinden kalan vasiyeti korumaya çalışırken, Natalie kalbine mi yoksa mantığına mı güveneceğini bilemez. Debra Granik'in yönettiği ve Jennifer Lawrence, John Hawkes, Kevin Breznahan ile Dale Dickey'nin oynadığı ''Gerçeğin Parçaları (Winter's Bone)'' filmi, gerilim sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekecek. Filmin konusu şöyle: ''Alabama'nın küçük bir kasabasında yaşayan 17 yaşındaki Ree, iki kardeşine ve hasta annesine bakmak zorundadır. Ruhsal bir çöküntü içinde olan annesinin o hale gelmesinde uyuşturucu bağımlısı babasının rolü çok büyüktür. Methamphetamin bağımlısı babası, onları terk etmiştir ama Ree, ailesini yeniden bir araya getirmeye kararlıdır.'' George Nolfi'nin yönettiği ve Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie ile John Slattery'nin oynadığı ''Kader Ajanları (The Adjustment Bureau)'' filmi, romantizm ve gerilim sahneleriyle izleyicilerle buluşacak. Filmde, politikacı David, güzel modern balerin Elise ile tanışır. Tam ona aşık olmaya başladığını fark ettiği an, gizemli adamlar çifti ayırmak ister. David, ya Elise'in peşini bırakıp daha önce kendisi için çizilen yoldan gidecek ya da kadere karşı gelmek için kendisini tehlikeye atacak.