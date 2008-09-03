710 bin kişiye KEY müjdesi

Konut Edindirme Yardımı (KEY), sorunu yaşayanlara müjdeli haber, bakanlıktan geldi. KEY listelerinde sadece sosyal güvenlik numarası ile yer alan 710 bin 289 SSK'lıya, sosyal güvenlik kurumunun ilgili il ve ilçe müdürlüklerinden temin edecekleri kod numaralarına istinaden, yarından itibaren Ziraat Bankası tarafından ödeme yapılabilecek.

Listelerde sadece sosyal güvenlik numarası ile yer alan Emekli Sandığına tabi hak sahiplerinin sorunlarının ise gelecek hafta çözülmesi öngörülüyor.

Çalışmaların büyük bölümü bitti

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, KEY listelerinde sadece sosyal güvenlik numarası ile yer aldıkları için paralarını alamayan vatandaşlara ilişkin çalışmanın bir bölümünün tamamlandığını bildirdi. Yetkin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yürütülen ortak çalışma sonucunda, listelerde sadece sosyal güvenlik numarası ile yer alan 710 bin 289 SSK'lının kimliklerinin tanımlamasının yapıldığını, SGK'nın bu kişilere ilişkin listeleri Emlak Konut'a ilettiğini söyledi. Kendilerinin de bu listeyi, ödeme yapmak üzere Ziraat Bankası'na gönderdiğini açıklayan Yetgin, şu bilgiyi verdi:

''KEY listesinde sadece SSK numarası ile yer alan 710 bin 289 kişi, SGK'nın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak, kendilerine verilen kod numaralarını alacak. Bu kod numarası ve TC kimlik bilgileri ile Ziraat Bankası'na başvuran hak sahiplerine, KEY paraları yarından itibaren ödenebilecek. Hak sahibi, kendisine verilen kod numarasını şubeye verdiğinde, ilgili memur, bu numara ile vatandaşın gösterdiği kimlik bilgilerini ekranda karşılaştıracak. O kod numarası, kimlik bilgilerini doğruluyorsa, ödeme yapılacak. Bu şekilde sorunu çözülen 710 bin 289 kişiye, toplam 67 milyon YTL KEY parası ödenecek.''

Yeni açıklama bekleniyor

Yetgin, KEY listelerinde sadece Emekli Sandığı numarası ile yer alan hak sahiplerine ilişkin çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu, muhtemelen gelecek hafta bununla ilgili açıklama yapılacağını söyledi. Listelerde sadece sosyal güvenlik numarası ile yer alan hak sahipleri, kod numaralarını almak için bizzat başvuracak. Hayatta olmayan hak sahiplerinin varisleri ise yasal belgeler ile başvurabilecek.

8,5 milyon kişiye ödeme

Edinilen bilgiye göre, Ziraat Bankası, KEY hesaplarının tasfiyesi kapsamında, şimdiye kadar 4 milyon 411 bin kişiye, toplam 2 milyar 147 milyon YTL ödedi. KEY kapsamında hak sahibi 8,5 milyon kişiye toplam 2,8 milyar YTL ödenecek.

İtiraz süresi 28 Ekim’de sona erecek

Çok düşük tutarlarda KEY parası alacak vatandaşların büyük bölümünün bunu almadığı, çok sayıda vatandaşın da hak ettiği tutarlara ilişkin itirazda bulunduğu belirtiliyor. İtiraz süresi 28 Ekim'de sona erecek. Sosyal güvenlik kurumlarının, itirazları 2 ay içinde değerlendirip, yeni listeleri 28 Aralık'a kadar Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın KEY birimine iletmesi gerekiyor.

KEY paraları 5 yıl süreyle ödenebilecek. Bu sürede alınmayan paralar için faiz uygulanmıyor. Süre sonunda alınmayan paralar Hazine'ye devredilecek.