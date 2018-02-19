71 yıllık okuldaki tatbikatta eksikler ortaya çıktı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da 1947 yılından beri hizmet veren Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ndeki deprem ve yangın tatbikatında, okul binasında yangın merdiveninin bulunmaması ve bahçe giriş kapısının dar olmasının sıkıntısı yaşandı.

Yeni kurulan Manisa Ticaret Lisesi Mezunları Derneği öncülüğünde, 71 yıldır hizmet veren ve eskiden Ticaret Lisesi olarak bilinen Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde, olası 7.0 büyüklüğündeki yıkıcı bir deprem anında ve sonrasında yaşabilecek olumsuzlukları görebilmek için \'deprem ve yangın tatbikatı\' gerçekleştirildi. Yaklaşık 1700 öğrencinin bulunduğu okuldaki tatbikata Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Manisa Temsilcisi Hakan Özcan, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (Manisa MAT) Başkanı Bahattin Özer, Manisa Ticaret Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Aysun Esendağ ile yönetim kurulu üyeleri, okul müdürü Hüseyin Çolak ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

KÜÇÜK GELEN KAPIDAN İTFAİYLE GÜÇLÜKLE GEÇTİ

Tatbikat öncesinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na ait itfaiye aracının

hazırlık için okul bahçesine girmesi kapı küçük olduğu için güçlükle gerçekleşti. Tatbikat öncesinde ise hazırlık yapan AKUT ve itfaiye ekipleri, okul binasında olası bir deprem veya yangın anında öğrencilerin tahliye edilebileceği bir yangın merdiveninin olmadığını gördü.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: EKSİKLİKLERİ GÖRDÜK

Tatbikat öncesinde açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, bu tür tatbikatların okulların eksiklerinin görmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, \"Tatbikat hazırlığı sırasında okulumuzun önemli iki eksiğini gördük. Bunlardan birisi, giriş kapısının bir itfaiye aracının girmesinde zorluk yaşanacak kadar küçük olması, bir de en önemlisi yangın merdiveninin bulunmaması. Derneğimiz, okul giriş kapısının yeniden düzenlenmesi konusunda bize söz verdi. Kapı onlar yapacak. Bizde müdürlük olarak en kısa sürede okulumuza yangın merdiveni yapacağız\" dedi.

Manisa Ticaret Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Aysun Esendağ ise, dernek olarak ilk faaliyetlerini gerçekleştirmenin gurunu yaşadıklarını ve önümüzdeki günlerde okulun eksiklerini gidermek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Gerçekleştirilen tatbikat hakkında bilgi veren AKUT Manisa Temsilcisi Hakan Özcan ise kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla okulda 7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve sonrasında çıkan yangında mahsur kalan öğrencilerin kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk senaryosunun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından tatbikat için ilk olarak okulda acil sireni çaldı. Ardından AKUT, UMKE ekipleri ile öğretmenler tarafından okul koridorlarının ve sınıfların düzenli bir şekilde boşaltılması sağlandı. Senaryo gereği sınıflarda yaralanan bazı öğrenciler, AKUT ekipleri tarafından sedye ve kucakta tanışırken; bazı öğrenciler ise itfaiye merdiveni ve AKUT\'un kurduğu halat yöntemi ile aşağıya indirildi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler ise meraklı gözlerle arkadaşlarının kurtarılışını izlerken, kimi öğrencilerde anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.

Tatbikat sonunda katılımcı kuruluşlara Manisa Ticaret Lisesi Mezunları Derneği başkan ve üyeleri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

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