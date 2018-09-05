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71 yıl hapisle aranan hükümlü, kapıcılık yaparken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 'Silahlı gasp ve yağma' suçlarından 71 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan İrfan Tanış, apartmanda kapıcılık yaparken yakalandı

05 Eylül 2018 12:58

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, \'Silahlı gasp ve yağma\' suçlarından 71 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan İrfan Tanış, apartmanda kapıcılık yaparken yakalandı.
\'Silahlı gasp ve yağma\' suçlarından tutuksuz yargılanan İrfan Tanış\'ı mahkeme, 71 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri İrfan Tanış\'ın, Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi\'nde bir apartmanda kapıcılık yaptığını saptadı. Adrese giden ekipler, Tanış\'ı çalıştığı apartmanın önünde yakaladı. Emniyete götürülen İrfan Tanış, işlemlerinin ardından, cezaevine götürüldü.

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