-70'LİK DEDE EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU DENİZLİ (A.A) - 18.04.2011 - Denizli'nin Çivril ilçesinde, yaşlı kişi, kendisine iyi bakmadığını öne sürdüğü karısını av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçak köyünde yaşayan İ.S. (70), eşi Hatice S. (67) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, İ.S, karısına av tüfeğiyle ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hatice S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.S'nin, ilk ifadesinde, ''Eşim bana bakmıyor ve işlerimi görmüyordu, o nedenle öldürdüm'' dediği öğrenildi.