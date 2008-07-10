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Yaşam

70'li yaşlarda cinsellik

İsveçli araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, seks yaptığını söyleyen yaşlı kişilerin sayısı yükseliyor.

10 Temmuz 2008 03:00

LONDRA - Önceki kuşaklarla karşılaştırıldığında 70 yaş üzeri çiftlerin daha çok seks yaptığı ve cinselliği tatmin edici bulduğu kaydediliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye göre, İsveçli araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen British Medical Journal anketinde, 30 yıl boyunca bin 500 yaşlı kişiye seks hayatları ile ilgili sorular soruldu. Orgazma ulaştığını bildiren kadınların sayısı artarken, seks yaptığını söyleyen kişilerin sayısının da yükseldiği bildiriliyor.

Ankette görüşlerine başvurulan evli erkeklerin yüzde 68’i seks yaptıklarını söylerken, seks yapan evli kadınların oranının yüzde 38’den yüzde 56’ya yükseldiği bildirildi. Haberde, bir İngiliz uzmanın, günümüzdeki yaşlı insanların cinsel özgürlüğün daha fazla olduğu zamanlarda büyüdüklerini söylediği kaydedildi.

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