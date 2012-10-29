700 ton altın cevheri taşıyan gemi kayıp

Rusya'da 700 ton altın cevheri taşıyan gemi kayboldu. Altın cevherinin piyasa değeri ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rusya'nın doğusunda 700 ton altın cevheri taşıyan bir gemi fırtına nedeniyle kayboldu.

Yetkililer, Rusya'nın Nesan kentinden Okhotsk Denizi'ndeki Feklistov Adası'na giden geminin dün imdat çağrısı yaptığını, daha sonra gemi ile iletişimin kesildiğini söyledi.

Polymetal madencilik şirketi tarafından kiralanan gemi, 700 ton altın cevherini işlenmesi için Feklistov'a götürüyordu.

Şirket, altın cevherinin piyasa değeri ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Düşük oranda altın içeren altın cevherini taşıyan gemide 9 mürettebat bulunuyordu.