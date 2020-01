700 milyon çocuğun çocukluğu çalınıyor

1 Haziran Uluslararası Dünya Çocuk Günü'nde açıklanan rapora göre dünyada 700 milyon çocuk, çocukluğunu yaşayamıyor. Şiddet ve savaş nedeniyle göç, erken yaşta evlilik ve hamilelik, çocuk işçiliği, kötü sağlık koşulları ve okula gitmekten mahrumiyet, çocukluğu tehdit eden başlıca etkenler.

Save the Children'ın 172 ülkede yaptığı araştırmada 5 yaş altı ölüm, yetersiz beslenme, erken evlilik, eğitim, çocuk işçiliği, genç yaşta hamilelik, çatışmalar nedeniyle sürgün ve ölümcül sonuçlu aşırı şiddet gibi 8 unsur ele alındı. Araştırma çocukluğun en çok Batı ve Orta Afrika'da tehdit altında olduğunu ortaya koydu. Ülkeler sıralamasında son sırayı Nijer alırken bu ülkeyi aşağıdan yukarıya doğru Angola, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Somali takip ediyor.

Çocukluğun en az tehdit altında olduğu iki ülke Norveç ve Slovenya oldu. Bu ülkelerin Finlandiya, Hollanda ve İsveç takip ediyor. Almanya sıralamada 10'uncu sırada Türkiye ise 59'uncu sırada yer aldı.

Raporda çocukluk "her şeyden önce oyun oynanan ve öğrenilen, bir çocuğun kişiliğinin tümüyle kendini geliştirebildiği” dönem olarak tanımlanıyor. Her çocuğun "tam sevgi, bakım ve korunmayı” hak ettiği ifade ediliyor. Çocuklar arasında "en yaralanabilir ve en çok dışlanan çocukların, kız çocukları, mülteci çocukları, yoksul, dezavantajlı ve engelli çocuklar” olduğu belirtiliyor. Save the Children Almanya yönetiminden Bidjan Nashat çocukların korunma, öğrenme, gelişme ve oynama hakkının güvence altında olmamasının "kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Rakamlarla "çalınan çocukluk”

Raporun ortaya koyduğu çarpıcı sayılar şöyle:

2 – Her iki saniyede bir kız çocuğu bir çocuk dünyaya getiriyor. Hamilelik ve doğum sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar dünya çapında 15 ila 19 yaş arasındaki genç kadınlarda ikinci en sık görülen ölüm nedeni.

5 – Tüm dünyada yaklaşık 16 bin çocuk beş yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Ölümlerin nedeni çoğu zaman önlenebilir ya da tedavi edilebilir nedenler.

200 – Dünya çapında her gün 200 çocuk cinayete kurban gidiyor. Aşırı şiddet akranlarında depresyona ve kaygı bozukluğuna yol açıyor ve çocukların genellikle okula gitmekten de alıkoyuyor.

15 milyon – Her yıl yaklaşık 15 milyon kız çocuğu 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor; bunların 4 milyonu 15 yaşın altında. Çocuk yaşta evliliğin en sık görüldüğü bölgeler Sahara altı Afrika ülkeleri ve Güney Asya.

28 milyon – Dünyada yaklaşık 28 milyon çocuk yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Bunların büyük çoğunluğunu Suriye, Sudan ya da Irak gibi savaş bölgelerinden kaçan çocuklar oluşturuyor. Çocukların 11 milyonu başka ülkelerde sığınmacı ya da mülteci olarak yaşarken, 17 milyonu kendi ülkelerinde sürgün konumunda.

156 milyon – 5 yaşın altında 156 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle büyüme bozukluğu yaşıyor. Bu sayı bu yaş grubundaki çocukların dörtte birine denk geliyor.

168 milyon – Dünyada 168 milyon çocuk çalışmak zorunda. Bu sayı, Avrupa ülkelerinde yaşayan çocukların sayısını geçiyor. Çalışan çocukların yarısı tehlikeli iş şartlarında mesai yapıyor.

263 milyon – Dünyada 263 milyon çocuk okula gitmiyor. Sorundan kız çocukları erkeklere göre daha fazla etkileniyor.

©Deutsche Welle Türkçe

KNA/EC/HS