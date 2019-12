700 milyar dolar yetmedi, New York borsası çakıldı

Washington Ashington yönetiminin çöken ekonomiyi canlandırmak için uygulamaya koymayı istediği 700 milyar dolarlık kurtarma planına rağmen New York borsası sert düşüşle kapandı.



New York borsasında Dow Jones endeksi günü ortalama 3.28’lik kayıpla (373.23 puan) 11,015.21 puandan kapatırken, Nasdaq endeksi de yüzde 4.17’lik düşüşle (94.92 puan) 2,178.98 puana indi. Uzmanlar, yatırımcıların 700 milyar dolarlık planın bile ekonomiyi canlandırmayacağı korkusu nedeniyle endekslerin düştüğünü belirtiyor.



Kriz petrol fiyatında keskin oynamalara yol açtı



ABD yönetiminin tutsat (mortgage) ile ilgili şüpheli alacakların satın alınmasına ilişkin 700 milyar dolarlık planının mali sistemi istikrara kavuşturup kavuşturmayacağı konusundaki belirsizlik petrol piyasasında fiyatlarda keskin oynamalara neden oluyor.



Uluslararası piyasalarda dün petrolün fiyatı bir ara 25,45 dolar artarak 130 doları gördü. Daha sonra petrolün fiyatı gerileyerek 109,37'ye indi.



ABD ham petrolünün varil fiyatı kasım ayı teslimi bugün düne göre 52 sent düşerek 108,85 dolara inerken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 5 sent yükselerek 106,09 dolar oldu.



Piyasa uzmanları, yatırımcıların ABD'nin kurtarma planına şüpheli bakmaları nedeniyle petrole yatırım yapmalarının petrolün fiyatını artırdığı yorumlarını yapıyorlar.



Avustralya'nın Melbourne kentinde National Australia Bank'da görevli madenler ve enerji uzmanı Gerard Burg, "İnsanlar güvenli bir liman arıyorlar. Fiyatlarda gördüğümüz bu oynaklıkla gerçekte güvenli limanın ne kadarının petrol olduğunu bilmiyorum" dedi.



Kurtarma planının maliyetine ilişkin kaygılar dün ABD dolarının değer kaybetmesine yol açtı. Yatırımcılar zayıf dolar ve enflasyona karşı korunmak için sık sık ham petrol satın alıyorlar.