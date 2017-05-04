700 metre uzunluğunda Kuran yazan Muhammed, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi umuyor

Mısırlı hattat Saad Muhammed, 700 metrelik bir Kuran yazdı. Muhammed, bunun dünyadaki en büyük el yazması Kuran olduğunu söylüyor.

Saad Muhammed, 3 yılda tamamladığı eseriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi umuyor.

Ancak Muhammed rekor başvurusu için parası olmadığını söylüyor ve yardım bekliyor.

Saad Muhammed, Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Belkina kasabasında yaşıyor. İslami motiflerle süslediği Kuran'ı yazmak için kimseden para yardımı almadığını söylüyor.

Ahşap bir düzeneğe yerleştirilen Kuran'ın yazıldığı rulo kağıdın uzunluğu, New York'un simge gökdelenlerinden 381 metre yükseklikteki Empire State Building'in neredeyse iki katı.

Diğer rekor kıran Kuran'lar

·Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, dünyanın en eski Kuran'ı Özbekistan'da bulunuyor. 655 yılında yazılan ve Halife Osman'a ait olan Kuran'ın 705 sayfası bugüne ulaşmış.

·2012'de Afganistan'da 218 sayfalık bir Kuran "Dünyanın en büyük el yazması Kuranı" olarak tanıtılmıştı. 2,2 metreye 1,55 metre boyutlarındaki 500 kiloluk Kuran, 21 keçinin derisi kullanılarak Türkiye'de ciltlenmişti. Yarım milyon dolara mal olduğu belirtilen 500 kilo ağırlığındaki Kuran için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılmadığı kaydediliyor.

·Dünyanın en küçük Kuran'ı ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde. 5,1 santimetreye 8 santimetre boyutlarındaki Kuran 550 sayfa.