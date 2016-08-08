700 köpeği katlettiler!

Pakistan’da bir belediye, 700 köpeği zehirleyerek katletti. Yetkililer, yaptıkları insanlık dışı eylemi köpeklerin her yıl binlerce kişiyi ısırmasını bahane etti.

Gazeteduvar’ın haberine göre, belediye çalışanlarının kentin iki mahallesinde yerlerde yatan yüzlerce köpeği topladığı görüntülerin yayımlanmasının ardından sosyal medyada “İğrençsiniz”, “Bu gaddarlığa son” ve “Karaçi yetkilileri utanmalı” gibi mesajlar paylaşıldı. Tepki gösterenler arasında, eski başbakanlardan Benazir Butto’nun kızlarından Aseefa B Zerdari de bulunuyor.

Belediye yetkilisi Sattar Cavid ise son iki günde 700 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü doğruladı. Cavid, köpeklerin insanları ısırdığını söyledi.

Karaçi’deki Cinnah Hastanesi’nin verilerine göre, 20 milyon kişinin yaşadığı kentte geçen yıl 6 bin 500 kişi, bu yıl da 3 bin 700 kişi köpekler tarafından ısırdı.