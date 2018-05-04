700 kişinin ölümünden sorumlu tutulan IŞİD emiri İzmir'de tutuklandı

İzmir ‘de gözaltına alınan IŞİD'in Suriye'deki Deyr ez Zor bölgesinden sorumlu belirtilen Kasır El Haddavi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haaddavi'nin 700 sivilin katledilmesi dahil hakkındaki bütün suçlamaları kabul ettiği bildirildi. Haddavi'nin IŞİD'in bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en üst düzeydeki sorumlularından biri olduğu ileri sürüldü

IŞİD'in Suriye'deki Deyr ez Zor bölgesinden sorumlu belirtilen Kasır El Haddavi ile terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirtilen 3 kişi İzmir'in Konak İlçesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Haddavi ile 3 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından "Terör örgütü yöneticisi” oldukları gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Haddavi ile 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haddavi ile 3 zanlının emniyetteki ifadelerinde, IŞİD’in üst düzey sorumluları oldukları ve haklarındaki bütün suçlamaları kabul ettikleri belirtildi.

Suriye'nin Şaidat kasabasında Aralık 2017'de 700 sivilin IŞİD tarafından katledilmesinden sorumlusu olduğu iddia edilen El Haddavi'nin IŞİD'in bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en üst düzeydeki sorumlularından biri olduğu belirtildi .