700 kişilik Konya Cezaevi'nde 1100 kişi kalıyor







Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Cezaevleri Alt Komisyonu Konya Cezaevi’nde kapasite fazlası nedeniyle mahkumların bir bölümünün yere serdikleri yataklarda yattıklarını tespit etti. 700 kapasiteli Cezaevi’nde bin 100 mahkum kalıyor. 2011 AB İlerleme Raporu’nda, “Cezaevleri ve karakollarda süreç iyiye gidiyor. Ama Konya cezaevi için bunu söyleyemeyiz” ifadesine yer verilmişti.



Murat Yıldırım başkanlığındaki alt komisyon incelemesine Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün de katıldı. İncelemede, cezaevinin çok eskiden inşa edildiği, kapasitesinin yıllar içinde katlandığına dikkat çekildi. 500 kişilik cezaevinde kapasite önce 700 kişiye daha sonra da bin 100 kişiye çıkarıldı.

Yere yataklar serildi



Yüz yüze görüşmelerde mahkumların önemli bölümü koğuşların kalabalık olmasından şikayet etti. Alt Komisyon incelemesinde de, yer sıkıntısı nedeniyle üç veya dört ranzanın birleştirildiği, son ranzada yatan mahkumların diğer yatakların üzerinden geçmek durumunda kaldıkları anlaşıldı.



Alt Komisyon özellikle uyuşturucu suçundan tutuklu ve hükümlü olanların kaldığı koğuşun çok kalabalık olması nedeniyle bazı mahkumların ranza bulamadığı için yerlerde yattıklarını da tespit etti.

Yemekten şikayet yok



Alt Komisyon mahkumların yemeklerden şikayetçi olmadığını, yemek dışında kantinden gerekli ihtiyaçlarını alabildiklerini ve günlük gazeteye de ulaşabildiklerini belirledi. Konya Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlüler için okuma yazma kursları, iş yurtları, sosyal etkinlikleri yapabilecekleri alanların da yer aldığını belirledi.

