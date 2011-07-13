-700 KİŞİ KLOR GAZINDAN ZEHİRLENDİ ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir su arıtma tesisindeki patlama sonrası çevreye yayılan klor gazından 700 kişi zehirlendi. Başkentin batısındaki sağlık merkezinin müdürü Dr. Ali Bustan El Fartusi, su arıtma tesisinde meydana gelen patlamanın ardından çevreye salınan klor gazından 700 kişinin etkilendiğini, bu kişilerin kentteki çeşitli hastahanelerde tedavi altına alındığını söyledi. El Fartusi, patlamanın kenti daha çok yoksul Şiilerin yaşadığı Sadr semtinde meydana geldiğini ifade etti. Sağlık Bakanı sözcüsü Dr. Ziyad Tarık tesisin mekanik bir problem nedeniyle patladığını söyledi.