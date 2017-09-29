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700 kiloluk teli çaldılar

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 3 şüpheli, alçak gerilim hatlarında kullanılan alüminyum telin sarılı olduğu 700 kiloluk makarayı çaldı

29 Eylül 2017 15:06

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 3 şüpheli, alçak gerilim hatlarında kullanılan alüminyum telin sarılı olduğu 700 kiloluk makarayı çaldı. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Merkez Kocasinan İlçesi Boztepe Mahallesi\'nde 3 kişi, bir şirketin deposunda bulunan ve alçak gerilim hatlarında kullanılan 5 bin metre uzunluğundaki alüminyum telin sarılı bulunduğu makarayı çalmaya çalıştı. Depodan bazı malzemeleri getirdikleri kamyonete koyan hırsızlar, 700 kilo ağırlığındaki alüminyum telin sarılı bulunduğu makarayı da araca yüklemeye çalıştılar.
AYAĞI SIKIŞTI
Bu sırada dengesini kaybeden zanlılardan birinin sol ayağı, makaranın altında kaldı. Hırsız, arkadaşlarının yardımıyla ayağını kurtardı ve birlikte makarayı araca yükleyerek olay yerinden uzaklaştılar. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, olayın failleri belirlendi. Depodan toplam 10 bin TL değerinde alüminyum tel ve malzeme çalan şüpheliler Fatih K. (24) ve Mehmet B. (38) yakalandı. Fatih K.\'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile çalıntı av tüfeği bulundu. Firari olan diğer hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilridildi. Yakalanan hırsızlık şüphelisi 2 kişi, polisteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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