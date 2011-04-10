-700 KİLOLUK KÖPEK BALIĞI MERSİN (A.A) - 10.04.2011 - Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu beldesi sahili açıklarında 4,5 metre uzunluğunda 700 kilogram ağırlığında köpek balığı yakalandı. İlçede trol avcılığı yapan balıkçı Ayhan Uğuz'un ağına takılan ve 7 kişinin güçlükle tekneye çıkarabildiği camgöz cinsi köpek balığı, balık pazarında sergileniyor. Vatandaşların ilgiyle izlediği köpek bağlığını yakalayan balıkçı Ayhan Uğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpek balığını bir süre dükkanında sergiledikten sonra Antalya'ya göndereceğini ifade ederek, ''Silifke'de köpek balığına talep yok. Bu nedenle bu balığı Antalya'daki büyük otellere göndereceğiz'' dedi. Uğuz, geçtiğimiz günlerde de 3 metre uzunluğunda, 280 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı yakaladığını ve Antalya'ya gönderdiğini söyledi.