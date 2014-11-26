700 göçmen, 3 hafta aç ve susuz şekilde Akdeniz'de dolaştırılmış

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında arızalanan, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 700 göçmen bulunan 75 metre uzunluğundaki Kribati bandıralı 'Barış' isimli kuru yük gemisinin adanın güneyindeki Lerapetra Limanı'na çekilmesi için çalışmalara başlandığı bildirildi. Türk gemisi 'Barış'ta bulunan göçmenlerin yaklaşık üç haftadır aç ve susuz bir şekilde Akdeniz'de dolaştırıldığı ortaya çıktı.

Yaşar Anter’in DHA’da yer alan haberine göre, Girit Adası'nın 30 mil güneydoğusunda seyir halinde iken Salı günü sabaha karşı motorlarının arıza yapması nedeniyle saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtınada açık denize sürüklenip, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinden acil yardım talebinde bulunan gemiye yardım ulaştı.

Suriye, Afganistan ve Afrika uyruklu göçmenleri taşıyan geminin, iki Yunan Sahil Güvenlik botu ile askeri puma helikopter kontrolünde roro gemisiyle Lerapetra Limanı'na çekilmeye başlandığı bildirildi. Geminin öğle saatlerinde limana ulaşmasının beklendiği belirtildi. Aralarında silahlı ve ebola virüsü taşıyanların da bulunduğu ileri sürülen göçmenler için Lerapetra Spor Salonu'nun özel olarak sağlık ekipleri tarafından hazırlandı. Salona tıbbi malzeme ve yiyecek ikmali yapıldı.

‘Girit'te kriz masası oluşturuldu’

Lerapetra Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, göçmenler için bugün sabah saatlerinde kriz masası oluşturulduğu belirtildi. Belediye Başkanı Kalantzakis Theodosius, Kamu Düzeni Bakanlığı Genel Sekreteri Seraphim Tsokas, Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, üç milletvekili ile doktorların katıldığı toplantı sonrası bir açıklama yapıldı. Belediye Başkanı Theodosius tarafından yapılan açıklamada, "Kentimize getirilecek göçmenlerin sağlık durumları ile ilgili tüm tedbirleri aldık. Resmi kurumlar ve sivil örgütlerin desteği ile hazırlıklarımızı ve eylem planımızı tamamladık, göçmenlere her türlü yardımı yapacağız. Öncelikle buraya ulaşmalarını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, Yunan internet sitesi www.post.gr, üç haftadır Akdeniz'de aç susuz dolaştırıldıkları ileri sürülen göçmenleri taşıyan geminin ambarında çekildiği ileri sürülen ve göçmenlerin yorgunluktan bitkin halde olduğunu belirten bir fotoğraf yayınladı.