700 asker gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı



Kırkağaç 6'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kırkağaç'ta askeri birlikte yaşanan gıda zehirlenmesinde hastanelerde ve acemi birliğinde yaklaşık 700 erin tedavi edildiği öğrenildi. Manisa Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç Başhekimi Ali Münger ve İl sağlık müdürlüğünden yetkililer hastanede tedavi gören askerleri ziyaret ederken, olayı değerlendirmek üzere toplantı yaptılar. Çevre ilçelerde bulunan asker yakınları da hastaneye giderek çocukları hakkında bilgi aldı. Tedaviye alınan askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

'Afad devreye girdi'

Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, er eğitim alayında yaşanan gıda zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Vali Savaş, "Acemi birliğinde bulunan erler akşam yemeğinde sonrası gıda zehirlenmesi tanısıyla hastanelere başvurdu. Kırkağaç ve çevre ilçelere kesin rakam belli olamamakla birlikte 300 ile 400 arası askerimiz tedavi altına alındı. Erlerden bazıları, birliğe sevk ettiğimiz sağlık görevlileri tarafından kendi birliklerinde tedavi edildi. Çevre illerden ve ilçelerden ve özel hastanelerin ambulansları acemi birliğine yönlendirildi. Bununla birlikte izinli ve istirahate bulunan sağlık görevlileri çağrıldı. Koordinasyonu sağlamak için Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü devreye girdi. Gıda zehirlenmesinin boyutu tam anlamıyla belli değil, ama ilgili askerlerimizin yedikleri yemeklerde zehirlenmeye yol açabilecek hassas ürünler bulunmadığını öğrendik. Yemeklerden alınacak numuneler üzerinde yapılacak inceleme sonrasında kesin sonuç belirlenecek" dedi.