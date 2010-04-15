70 yaşındaki Telli nine protokol koltuğunda

T24- Ağrı'da köprü açılışında vali konuşurken 70 yaşındaki Telli Kızılaslan valinin koltuğuna oturdu. Bir vatandaşın kaldırmak istediği nineyi Vali yerinden kaldırmadı, Telli Kızılaslan töreni en önden izledi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Taştekne köyünde yapımı tamamlanan köprü törenle açıldı.

Tören için kurulan protokol çadırında, Vali Mehmet Çetin, vali yardımcıları ve kurum müdürleri yerlerini aldı.

Vali Çetin'in konuşmak için kürsüye çıkması üzerine boşalan koltuğa, töreni ayakta izlediği için yorulan 70 yaşındaki Telli Kızılaslan oturdu.

Konuşmasını tamamladıktan sonra protokol çadırına yönelen Vali Mehmet Çetin, koltukta yaşlı kadının oturduğunu fark edince Kızılaslan'ın yanındaki boş koltuğa oturarak bir süre sohbet etti.

Töreni izleyen bir vatandaşın uyarısıyla koltuktan kalkması istenen Telli Kızılaslan, Vali Mehmet Çetin ile Taşlıçay Kaymakam Ercan Ateş'in isteğiyle töreni protokol koltuğunda izlemeye devam etti.

Yaşlı kadın, töreni bir süre protokol koltuğunda izledikten sonra ayrıldı.