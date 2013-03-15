70 yaşındaki hayat kadınları emekli oluyor

Hollandalı ikiz hayat kadınları Louise ve Martine Fokkens, 70 yaşında emekli olmaya karar verdi.

Toplamda 100 yıl hayat kadınlığı yapan ikizler, toplamda 355 bin adamla birlikte oldu.

4 çocuğu olan Louise Fokkens, "Artık bu meslek için yaşlandık. Eklem ağrılarım olduğu için bazı pozisyonlar acı verici oluyor" şeklinde konuştu. 3 çocuk sahibi Martine ise "Açık söylemek gerekirse yeni müşteri bulmakta çok zorlanıyorduk. Emekli olmama rağmen bir müşterimle birlikte olmaya devam ediyorum. Benden vazgeçemiyor. O kadar eski müşterim ki, onu kırmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre eski günlerini yad eden hayat kadınları, legalize edilmeden önce altın yıllar yaşanıyordu. Ancak genelevlere izin verilince mafya tarafından işgal edildi.

Louise "Bizim zamanımızda elbiselerimizle müşterileri beklerdik. Şimdi kızlar soyunmak zorunda" dedi.