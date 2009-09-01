70 milyarlık bütçe açığı özel hastaneleri korkuttu

70 milyar liraya yaklaşan bütçe açığı, özel hastanelerin katkı payında artışa neden oldu.



70 milyar liraya giden bütçe açığı korkuttu. Hükümet en büyük gideri sağlık harcamaları için bütçeye tavan rakam koyacak. Özel hastanelere SGK payında, “Param bitti, vatandaştan daha fazla katkı” diyebilecek. Katkı payı yüzde 30’dan 70’e kadar çıkabilecek



Kriz nedeniyle bazı vergilerde gelir düşerken kamu harcamaları arttı. Bütçe açığının yıl sonunda 60 - 70 milyar liraya ulaşarak Türkiye tarihinde görülmedik bir düzeye çıkması kesinleşti. Hükümet açığı nereden kapatacağı derdine düştü. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe çalışmalarında bu konu üzerinde durulduğunu ve bazı tedbirler düşünüldüğünü söyledi. Bu tedbirler şunlar: Tasarruf, bütçede sağlık harcamalarına tavan konulması, özel sağlık kuruluşlarında vatandaşın katkı payının artırılması ve son olarak da kentsel rantların vergilendirilmesi.



Açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Şimşek, önümüzdeki dönemde devasa bütçe açığı için hangi çareleri düşündüğünü de açıkladı. En önemli kalem olarak karşılarına sağlık ve sosyal güvenlik konusunun çıktığını belirten Şimşek, “Sağlık ve sosyal güvenlikten sonra enerji ve yerel yönetimler geliyor. Sağlık harcamaları daha sürdürülebilir olmalı. Bunun için özel hastane, ilaç, devlet ve üniversite hastaneleri için bütçede bir tavan olacak” dedi.



Buna göre SGK, 2010 bütçesinde özel hastanelere ödemeler için belli bir miktar öngörecek ve bu rakam ‘tavan’ olacak. Ödeneğin bitmesi halinde doğabilecek finansman sorununa vatandaşın katkı payı artırılarak (yüzde 30’dan yüzde 70’e kadar) çare bulunacak. Bu uygulama ile SGK fiyatlarını yetersiz bulan ve kamudan hasta kabul etmeyen pahalı hastanelerin sisteme girmesinin de yolu açılmış olacak.



Özel hastanelerin istediği fiyatlara göre A, B, C diye sınıflandırılacağını belirten Şimşek, bu sınıflandırmaya göre hastanelerin alabileceği farkın belirleneceğini bildirdi.



Yüzde 30 sistemi nasıl işliyor?



SGK, her tedavi için baz fiyat belirleyerek bunları özel hastanelere iletiyor. Fiyatı kabul eden özel hastaneler SGK’yla çalışıyor. Kabul etmeyenler sistemin dışında kalıyor. Uygulamada vatandaş, özel hastanelere SGK’nın belirlediği ücretlerin yüzde 30’unu aşmamak kaydıyla fark (katkı) ödüyor.

Örneğin 100 TL’lik bir tedavide, hastadan 30 lira fark alınıyor. 100 TL’yi SGK öderken, 30 TL hastanın cebinden çıkıyor. Hastane, 30 TL’nin üzerinde fark talep edemiyor. Yeni uygulamayla, özel sağlık kuruluşu hasta SGK’lıdan yüzde 30 değil yüzde 70’e kadar fark alabilecek.



İlaçta da katkı payı artabilir



İlaçta da benzer bir uygulamaya gidileceği böylece, emeklilerdeki yüzde 10’luk payın yüzde 15’e, çalışanlardaki yüzde 20’lik payın da yüzde 30’a çıkartılacağı belirtiliyor.

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Özgür Özel, ilaçta kaykı payının artırılmasına yönelik çalışmaların olduğunu ve buna Eczacılar olarak karşı çıktıklarnıı söyledi.

5510 sayılı yasanın SGK’ya katkı payını yüzde 20’ye kadar çıkarma yetkisi verdiğini belirten Özel, “Yüzde 20’nin üzeri için yasa değişikliği gerekir” dedi.



Eşdeğer de 15’e düşüldü



Yüzde 22 olan eşdeğer ilaç bandının yüzde 15’e düşürüldüğünü hatırlatan ve katkı payının da yüzde 30’lara çıkmasıyla hastaların ilaçlara erişiminin zorlaşacağını anlatan Özel, şöyle dedi:

“Tasarruf denince akla sağlık ve ilaç geliyor. Bu değişiklik hastanın cebinden çıkacak miktarın artması anlamına gelir. Son birkaç haftada hiperlipidemi, hepatit, kolesterol gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların verilme koşulları zorlaştırıldı. Katılım payı alınan ilaç sayısı artırıldı



Şehir rantından devlet pay alacak



Bütçe açığı için düşünülen üç tedbirden ikincisi kentsel rantların vergilendirilmesi. Bakan Şimşek, “Bütçe açığını kapatmak için alacağımız önlemler arasında şehir rantı bulunuyor. Devlet, bir mülk veya imarsız arsaya altyapı yatırımı yapıyor. Devlet oraya yol getiriyor, park yapıyor. Okul, hastane, elektrik getiriyor. Yani bir şehirleşme oluyor. Ve o mülkün değeri inanılmaz yükseliyor. Sonra vatandaş oraya çok katlı bir yapı dikiyor. O vatandaş işte o rantın gelirini devletle, milletle paylaşmalı diyoruz... Aynı şey imara açılan arsalar için de geçerli. Kısa bir süre sonra çok ciddi bir önlem paketi açıklanacak.”



Şimşek’in açıklamalarına göre üçüncü tedbir araç alımına kısıntı getirilmesi. Ambulans ve güvenlik araçları dışında kamu kuruluşlarının araç talep-lerinin sadece yüzde 10’u karşılacak.