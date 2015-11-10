70 metrelik devasa org, dalgaları müziğe dönüştürüyor

Ödüllü mimar Nikola Bašić'in 2005 yılında tasarladığı 70 metrelik devasa org, dalgaların ritimlerini gerçek bir müziğe dönüştürüyor. Zadar kıyılarına uzanan basamakların altında bulunan dar oluklar, farklı akortlara sahip 35 adet org borusunu birbirine bağlıyor. Dalgalar basamaklara çarptıkça havayı oluklara itiyor, rüzgâr haznesinden geçen hava nihayet dalgaların sesini kulağımıza ulaştırıyor.

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, Bašić’in, Antik Yunanlar tarafından kullanılan hydraulis adlı enstrümandan ya da 80'lerde inşa edilen San Francisco’daki Wave Organ’dan ilham aldığı belirtiliyor. Morske Orgulje adı verilen Deniz Orgu, dünyanın en eski şehirlerinden Zadar’ın dingin ruhunu yansıtırken tarihi bir durak olmaya da aday. İkinci Dünya Savaşı sırasında neredeyse tamamen yok edilen 3 bin yıllık şehir, tarihi zenginliklerinin çoğunu kaybetmişti.