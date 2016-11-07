70 metreden gelen 10 ton su öldürdü; İBB aleyhine 1 milyon liralık dava açıldı

İstanbul’da bir yangına müdahale ederken çöken çatı altında hayatını kaybeden itfaye amirine ilişkin davanın bilirkişi raporunda çökmenin sebebinin, belediyeye ait yangın helikopterinin, 70 metreden çatıya bıraktığı 10 ton su olduğu belirtildi. İtfaiye müdürünün ailesi, İBB aleyhine 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Avukat Zafer Tunca’nın dava dilekçesinde, Gökcan’ın inşaat ve yangın mühendisliği mezunu ve “Türkiye’deki sayılı itfaiyecilerden biri” olduğu kaydedildi.

İstanbul’da geçen yıl 4 Haziran’da, Silivri’de bulunan Kale Kayış adlı şirketin fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale eden iftaiye ekipleri arasında, İstanbul Büyükşehir Belediye’si (İBB) Avcılar İtfaiye Müdürlüğü ekip amiri Hayati Gökcan ve üç meslektaşı da vardı. 44 yaşındaki itfaiye amiri Gökcan, depoya müdahale ederken, çatının çökmesi sonucu can verdi. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, yangın sonrası bu ölümle ilgili yalnızca fabrika sahiplerine dava açılırken bilirkişi raporunda, hiçbir yetkilisi yargı önüne çıkmayan İBB’nin de kusurlu olduğu yer aldı.

Orman helikopteri

Bilirkişi raporunda öncelikle, fabrikada yangını söndürecek boru, hortum ve su tesisatı ile yangın köşesi ve tüplerinin olmadığı belirtildi. Ayrıca ölüme neden olan çatının çökmesinin sebebi olarak da İBB’ye ait yangın söndürme helikopterinin, en az 70 metre yükseklikten bıraktığı yaklaşık 10 ton su gösterildi. Raporda, bu yükseklikten aşağı bırakılacak 10 ton suyun her binada çökmeye yol açabileceği belirtilerek, ‘Bu helikopterin daha çok açık alanda veya orman yangınlarında kullanılmaya elverişli olduğu’ vurgulandı. İtfaiye amiri Gökcan’ın ölümünde koordinasyon eksikliğinin etkili olduğuna dikkat çekilen raporda, “Depoda personel varken, havadan helikopterle müdahale hayatın olağan akışına ters” dendi.

İtfaiyenin alev kartalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Alev Kartalı isimli yangın söndürme helikopteri, 10 bin litre su hacimli depoya sahip. 2 saat 15 dakika havada kalabilen, saatte 192 kilometre hızla uçabilen helikopter, deposunu 30-45 saniye içinde doldurabiliyor. İBB’nin internet sitesindeki bilgilere göre helikopter, orman ve sanayi yangınları da dahil tüm yangınlarda kullanılabiliyor.

Valilik izin vermemişti

Davayla ilgili bilirkişi raporunda, fabrika sahiplerinin yanı sıra İBB sekizde iki, Avcılar İtfaiye Müdürlüğü sekizde bir kusurlu bulundu. Bu rapor uyarınca işyeri sahibi Hasan Faruk Dağlı ve şirket müdürü Mehmet Ersan Tan’a “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan Silivri 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcılık, İBB’ye bağlı itfaiye amirleri hakkında soruşturma izni istedi. Ancak İstanbul Valiliği soruşturma izniyle ilgili yanıt vermediği için itfaiye yetkililerine dava açılmadı.

1 milyon liralık dava açtılar

Gökcan Ailesi, İBB aleyhine 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Avukat Zafer Tunca’nın dava dilekçesinde, Gökcan’ın inşaat ve yangın mühendisliği mezunu ve “Türkiye’deki sayılı itfaiyecilerden biri” olduğu kaydedildi. Ölüme sebep olan çökmenin helikopterin hatalı müdahalesi sonucu olduğu anlatılarak, “Üstü kapalı bir alana yangın helikopteri ile müdahale edilmesinin teknik olarak yanlış olduğu, 70 metre yükseklikten tek seferde 10 ton suyun çatıya bırakılmasının büyük bir ihmal olduğu” iddia edildi.