70 kişinin katili Türkiye’de

T24 - Interpol tarafından aranan PKK üyesi Niyazi Dolan yakalandığı KKTC’den Türkiye’ye getirildi. Dolan hakkındaki karar gereği cezaevine konuldu.

Terör örgütü PKK içinde silahlı eylemlere katıldığı gerekçesiyle Interpol’ün kırmızı bülteniyle aranırken KKTC’de yakalanan “Zinar” kod adlı Niyazi Dolan, Türkiye’ye iade edildi.





Türk Interpolü’nde görevli 3 kişi tarafından geçen cuma günü uçakla Ankara’ya getirilen Dolan, hakkındaki karar gereğince cezaevine konuldu.





Milliyet’in aldığı bilgiye göre, bir dönem terörist Abdullah Öcalan’ın yakın çevresinde olan Dolan, Şırnak’ta, 1990’lı yıllarda 30 askerin şehit edildiği karakol baskınını gerçekleştiren grup içinde yer aldı. Daha sonra 23 ayrı eylemde 40 asker ve korucunun şehit edilmesinden sorumlu olduğu için yargılanmaya başlandı.

Topluma Kazandırma Yasası hükümleri, yasadan yararlanıp kaçanlar hakkında herhangi bir yaptırım öngörmüyor. Yaptırım sadece yasadan yararlanıp cezasını çektikten sonra 5 ve 10 yıllık süreler içinde tekrar aynı kanun kapsamındaki suçları işleyenler için öngörülüyor. Dolan, firari olduğu süre içinde yeniden terör suçuna karıştığı tespit edilirse yeniden yargılanacak. Bu durumda hakkındaki 14 yıllık cezanın dışında, işlediği suç ya da suçlardan yeniden ceza alabilecek.





