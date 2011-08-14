T24 LogoT24 Logo
Gündem

70 kişinin katili Türkiye’de

Interpol tarafından aranan PKK üyesi Niyazi Dolan yakalandığı KKTC’den Türkiye’ye getirildi ve cezaevine konuldu.

14 Ağustos 2011 03:00

T24 - Interpol tarafından aranan PKK üyesi Niyazi Dolan yakalandığı KKTC’den Türkiye’ye getirildi. Dolan hakkındaki karar gereği cezaevine konuldu.



Terör örgütü PKK içinde silahlı eylemlere katıldığı gerekçesiyle Interpol’ün kırmızı bülteniyle aranırken KKTC’de yakalanan “Zinar” kod adlı Niyazi Dolan, Türkiye’ye iade edildi.


Türk Interpolü’nde görevli 3 kişi tarafından geçen cuma günü uçakla Ankara’ya getirilen Dolan, hakkındaki karar gereğince cezaevine konuldu.


Milliyet’in aldığı bilgiye göre, bir dönem terörist Abdullah Öcalan’ın yakın çevresinde olan Dolan, Şırnak’ta, 1990’lı yıllarda 30 askerin şehit edildiği karakol baskınını gerçekleştiren grup içinde yer aldı. Daha sonra 23 ayrı eylemde 40 asker ve korucunun şehit edilmesinden sorumlu olduğu için yargılanmaya başlandı.


Topluma Kazandırma Yasası hükümleri, yasadan yararlanıp kaçanlar hakkında herhangi bir yaptırım öngörmüyor. Yaptırım sadece yasadan yararlanıp cezasını çektikten sonra 5 ve 10 yıllık süreler içinde tekrar aynı kanun kapsamındaki suçları işleyenler için öngörülüyor. Dolan, firari olduğu süre içinde yeniden terör suçuna karıştığı tespit edilirse yeniden yargılanacak. Bu durumda hakkındaki 14 yıllık cezanın dışında, işlediği suç ya da suçlardan yeniden ceza alabilecek. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24