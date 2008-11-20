70 kadın şoför aranıyor

Adana Büyükşehir Belediyesince, yeni alınan otobüslerde görev yapacak 70 kadın şoförü belirlemek için düzenlenen direksiyon sınavına 55 kadın katıldı. Sınavın 70 kadın şoför bulunana kadar devam edeceği bildirildi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğünde düzenlenen, belediye otobüslerinde görev alacak kadın şoför adaylarının belirlenmesi amacıyla yapılan direksiyon sınavını izledi.



Durak, burada yaptığı konuşmada, belediyecilik alanında çok sayıda ilke imza attıklarını belirterek, bu kapsamda kent içi toplu taşımacılık yapılan belediye otobüslerinde daha çok kadın şoförlerin görev alması yönünde girişimlerinin sürdüğünü söyledi.



Yeni alınan ve yakın zamanda hizmete girecek 70 otobüsün tamamında kadın şoförlerin görevlendirileceğini bildiren Durak, şöyle konuştu: "Mevcut 315 şoförün 26’sı kadın. Kadınlar otobüsleri hor kullanmadıkları gibi daha dikkatli davranıyor. Ayrıca vatandaşlar da kadın şoförlerin ikazlarına daha çok uyuyor. Bu sayede karmaşa olmuyor. Biz vatandaşın malını ve canını onlara emanet ediyoruz. Onlar da halkımıza saygılı davranacak, biz de onlardan

puan alacağız. Puanlar aldıkça ayakta duracağız ve durmaya da devam edeceğiz." Direksiyon sınavına aralarında 7 aylık hamile bir kadının da bulunduğu 55 aday katıldı. Araç manevra kabiliyeti denetlenen adaylar, duraktan yolcu alma ve indirme işlemlerini de yaptı.



Başvuruların 2 Aralıka kadar devam edeceği, 70 kadın şoför bulunana kadar kadar sınavların sürdürüleceği kaydedildi.

