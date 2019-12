'70 işletmeye ‘et yasağı’ çıktı kaşara ‘buzağı maması’ karıştı'

T24 - İstanbul İl Genel Meclisi, merdiven altı gıda üretimi yapmakta olan yerleri yakın takibe aldı. Sağlığa uygun olmayan 12 ton bozuk etin piyasaya sürüldüğü iddialarını araştıran komisyonca hazırlanan rapor açıklandı.



Virüslü et ve hazır kıymanın yanı sıra, süt ve süt ürünleriyle ile “iç yağıyla yapılan kaşar peyniri” iddialarını araştıran İl Tarım Komisyonu ile Sanayi ve Esnaf Komisyonu ilginç verilere ulaştı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



İmalat ve satışlarla ilgili denetimlerden sorumlu İstanbul Tarım Müdürlüğü, 2010’da 603 et ve et ürünü üreten işletmeyi denetleyip, 121 işletmeye idari para cezası verdi. 7 işletme hakkında suç duyurusunda bulundu. Piyasaya et süren 70 işletme ise üretimden men edildi.

İstanbul’da üretim, satış ve toplu üretim yerlerinde yapılan denetimlerde ise 575 et ve et ürünleri numunesi, (kıyma, sosis, salam, sucuk, hamburger köftesi, döner, köfte, parça et, kuşbaşı, lahmacun harcı, kavurma, vs.) alındı. Ürünler serolojik (at, domuz eti, kırmızı et içinde kanatlı et aranması), histolojik (organ ve yabancı doku), mikrobiyolojik, et ürünlerinde soya ve nişasta aranması için analiz edildi. Ürünlerin 456’sı mevzuata uygun bulunurken, 28 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. İlk analiz sonucunda 54 ürünün işlemleri sürdürülürken, 37 numuneye ait sonuçlar henüz il tarım müdürlüğüne ulaştırılamadı. Domuz etinin arandığı 19 numunede olumsuzluk tespit edilmedi. Kıymada da, yağ oranı miktarı denetimi için alınan 19 numuneden üçünün, mikrobiyolojik denetim için alınan 31 numunenin de dördünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. 95 kıyma numunesinden, 12’sinde mevzuata aykırılık (kıymada çok hızlı üreyen Salvonevra ve Lizterya bakterileri) tesbit edildi.

Kaşarda buzağı maması

İl Genel Meclisi piyasada satılan kaşar peynirlerinin yüzde 80’inin palm yağı (sıvı ve katı formda) ve buzağı maması adı altında getirilen süt tozu ile üretildiği ve denetimlerde yakalanmamak için bazı büyük firmaların havyan iç yağları ve bitkisel yağ karışımından oluşan yağları homojenizatör kullanarak süte katıp işledikleri iddialarını da araştırdı. Raporda 404 süt ve süt ürünleri üretim yeri denetlenip, mevzuata aykırılığı tespit edilen 50 işletmeye para cezası uygulandığı, 1 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve 21 işletmenin de üretimden men edildiği belirtildi.

Kemik sıyrıntısı kıymaya girmeyecek

TÜRK Gıda Kodeksi’ne göre, kıymanın hazırlanmasında, sadece bağ doku dahil, iskelet kaslarından elde edilen çiğ kırmızı et kullanılması gerekiyor. İlgili tebliğ, “Gıda değeri taşımayan sinir, tendon gibi kısımlardan, mekanik olarak ayrılmış etler ile kemik parçası veya deri içeren etlerden, baş etlerinden linea albanın kas olmayan parçalarında, karpal ve tarsal bölgelerden elde edilen etlerden, kemik sıyrıntılarından ve diyafram kasından kıyma hazırlanamaz” diyor.