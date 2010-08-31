70 Euro'ya Kaddafi'ye koştular

T24 - Kaddafi İtalya'yı karıştırmaya bugün de devam etti. Dün hostes ajansının bulduğu 500 genç kızla biraraya gelen, onları İslam'a ve Libyalı erkeklerle evlenmeye davet eden Libya Lideri Kaddafi bugün de 200 genç kızla buluştu. Kaddafiyi dinleme giden genç kızlar ilginç görüntüler oluşturdu.



Kaddafi, 2009 Kasım’ında Roma’ya FAO zirvesi için geldiğinde de 200 hostes kızla bir araya gelmişti. Hostessweb ajansı, yaşları 18-35 arasında değişen hostes kızlara 2009’da Kaddafi’yle randevuya katılma karşılığında kişi başına 50-75 avro para ödemişti.



Libya lideri Muammer Kaddafi, Roma ziyaretinin ikinci gününde de hostes kızlarla bir araya geldi.Roma’ya dün gelir gelmez hostes kızlardan oluşan 500 kişilik bir gruba konferans veren Kaddafi, ikinci güne de aynı şekilde başladı.



Libya’nın Roma Büyükelçiliği’nin isteği üzerine Hostessweb ajansı tarafından bulunan kızlar, bugün öğle saatlerinde Kaddafi’yle buluşmak üzere otobüslerle Libya Akademisi’ne gittiler.Kaddafi’nin yapacağı konuşmayı dinlemeleri için Libya Akademisi’ne dün 10 otobüsle 500 kız götüren yetkililer, bugünkü buluşma için ise 4 otobüsle yaklaşık 200 kız götürdü. Çoğunluğu beyaz gömlekli siyah etekli kızlardan oluşan hostesler arasında, 10 kişinin başlarını da kısmen örtmüş olmaları dikkati çekti.



Roma’ya İtalya-Libya Dostluk Anlaşması’nın ikinci yıldönümünü kutlamak için gelmiş olan Kaddafi’nin, akşam saatlerinde Berlusconi’yle birlikte Libya tarihini konu olan bir fotoğraf sergisinin açılışını yapması bekleniyor.



Kaddafi daha sonra da Berlusconi’nin Salvo D’Aquisto Kışlasında vereceği 800 kişilik iftar yemeğine katılacak. İftar sırasında Kaddafi’nin getirdiği 30 kişilik folklor ekibi Arap atlarıyla, İtalyan jandarması da kendi atlılarıyla birer gösteri yapacak.Kaddafi’nin Berlusconi’yle buluşmasında bazı ikili anlaşmalar imzalayabileceği, Roma’daki Libya Büyükelçiliği rezidansının bahçesinde kurulacak bedevi çadırında İtalyan şirketlerinden bazı yöneticileri kabul edebileceği belirtiliyor.





'TİYATRO ÇOK CİDDİYE ALINMAMALI'



İslam, İran, Orta Asya konularında çalışmalarıyla bilinen Fransız akademisyen Prof. Olivier Roy, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin, Roma’daki konuşmasında Avrupa’yı İslam’ı benimsemeye çağırmasını "tiyatro" olarak niteledi.



Floransa Avrupa Üniversitesi’nde ders veren Prof. Roy, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, çadırıyla Roma’ya gelerek şov yapan Kaddafi için, "Albay, mutat haliyle tiyatro yapıyor. Onunki, tam bir karikatürize İslam. Telaş edilmemeli, fazla ciddiye de alınmamalı" dedi.



Roy, "Kaddafi’nin ilahiyat formasyonu yok. Yazdığı ’Yeşil Kitap’, İslam’ı kendince yeniden kaleme alma girişimiydi. Ama skandal olarak değerlendirildi.



Geleneksel Müslümanlar, sadece Kuran’a inanıyorlar. Pek çok Müslüman, Kaddafi’nin Roma’ya gelip bu türden laflar etmesinden utanç duyuyor" ifadelerini kullandı.





'BATILILAR MİNNET BORÇLU'



Prof. Roy, Avrupa’nın, petrol başta olmak üzere ekonomik çıkarlar açısından önemli bir ülke konumundaki Libya’da 1969’dan beri yönetimin başında bulunan Kaddafi’ye, Avrupa’nın "minnettar" olduğunu da savundu.



Roy, Avrupa’nın Kaddafi’ye neden minnettar olduğunu ise şu cümlelerle özetledi: "Avrupa hükümetlerinin sorunu, Kaddafi’yi iki nedenden dolayı kabul etmek durumunda olmalarından kaynaklanıyor. Birincisi, ekonomik neden. Kaddafi pek çok ekonomik işin içinde. İkincisi ise stratejik. Libya lideri, terörizmi terk etmiş durumda. Bunu itiraf etmek lazım. Bu nedenledir ki Batılılar ona bir şekilde minnet borçlu".



Prof. Roy, Kaddafi’nin şov arzusunun gittiği ülkelerdeki yöneticileri çoğu kez zor duruma soktuğuna da değinerek, "Avrupa’ya yaptığı her seyahat, genelde bir diplomatik afete dönüşüyor. (Fransa Cumhurbaşkanı) Nicolas Sarkozy’nin davetiyle Fransa’ya yaptığı seyahat de çok kötü sonuçlanmıştı" değerlendirmesinde bulundu.





DÜN 500 HOSTESLE BULUŞTU, 70'ER EURO ÖDENDİ



Libya Lideri Muammer Kaddafi’nin bugün Roma’ya gelişinin ardından Libya Akademisi’nde İslam ve Yeşil Kitap konusunda yapacağı konuşmaya dinleyici olan katılan yaklaşık 500 hostes kıza 70’şer avro para taahhüdünde bulunulduğu belirtildi. Buluşmaya katılanlardan edinilen bilgilere göre, adayları seçme işini üstlenen Hostessweb ajansı, ödeme için içerde olup bitenlerin dışarı sızdırılmamasını da şart koştu. Ancak Roma La Sapienza Üniversitesi’nde hukuk okuduğunu belirten bir genç kız, Libya Akademisi’nden çıkışında içerde yaşananlara isyan ederek, "Şoktayım. İnsanlara bu saçmalıkları dinlemek için para ödenmesi, inanılır şey değil. Bir daha böyle bir şeye katılmak istemiyorum" dedi. İsmini açıklamayan genç kız gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buluşmaya arkadaşlarımdan duyduğum bir haber üzerine katıldım. Bize İslam ve kadın konusunun ele alınacağı kültürel bir sohbet olacağından söz edilmişti. İçerde yaşananlar ise tam bir saçmalıktı" diye konuştu.



Ajans yetkililerinin talimatlarının aksine, basına açıklama yaptığı için 70 avronun büyük olasılıkla kendisine ödenmeyeceğini ifade eden genç kız, "Ama bu umurumda bile değil. İnsanlar içerde neler olup bittiğini bilmeli. Kaddafi’nin İtalya’ya gelip bizi İslam’ı benimsemeye, Libyalı erkeklerle evlenmemizi söylemeye hakkı yok. Ben içerde söylenenler karşısında doğrusu incindim" dedi. Genç kız içeride uzun süre ayakta beklediklerini de belirterek, "Bize hepimiz yerlerimize oturmadığımız sürece Kaddafi’nin salona gelmeyeceği söylendi.



Oysa ayakta olmamızın tek bir nedeni vardı: İçerde herkese yetecek denli sandalye olmaması. İki arkadaşımız ayakta beklemekten fenalaştılar" diye konuştu.





