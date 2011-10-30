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Dünya

70 bin uçak yolcusu mahsur kaldı SYDNEY (A.A)

30 Ekim 2011 14:11

-70 bin uçak yolcusu mahsur kaldı SYDNEY (A.A) - 30.10.2011 - Avustralya'nın Qantas Havayolu şirketinin, çalışanların iş yavaşlatma ve grev eylemleri yüzünden seferlerini durdurduğunu açıklamasının ardından, bu şirketle uçuş yapacak 70 binden fazla yolcunun bugün Avustralya, Avrupa ve ABD'deki havaalanlarında mahsur kaldığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, dün saat 17.00'den itibaren tüm uçuşların iptal edildiği, eylemlere katılan çalışanların yarından itibaren şirkete girişlerinin yasaklanacağı, bu durumun da "anlaşmazlık çözülünceye kadar şirketin tüm uçuşları iptal etmesini zorunlu kıldığı" belirtildi. Avustralya Başbakanı Julia Gillard yaptığı açıklamada, bu eylemleri sona erdirmek ve anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak için bugün bir hakemlik makamının hükümetin inisiyatifiyle toplantıya çağrıldığı kaydedildi. Bu makamın, yeni görüşmelere olanak tanımak için grevi üç ay erteleyebileceği veya anlaşmazlığın nihai olarak çözülmesi talimatı verebileceği belirtildi. Başbakan Gillard, nihai bir çözümden yana olduğunu söyledi. Qantas Başkanı Alan Joyce, pilot ve yer hizmetleri görevlilerini temsil eden sendikalarla havayolları yönetimi arasında koşullar ve ücretler konusunda anlaşma sağlanıncaya kadar tüm filonun belirsiz bir süre için hangara çekildiğini açıklamıştı.

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