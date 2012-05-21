70 bin liralık çeki 38 yıl sonra buldu

Mustafakemalpaşa’ya bağlı Yeşilova Beldesi’nde çiftçilik yapan Kadir Kozluca, 1974 yılında babası İsmail Kozluca adına kesilen 70 bin liralık çeki, 38 yıl sonra babasının eşyalarını karıştırırken buldu. Çekle birlikte Mustafakemalpaşa’da şubesi bulunan bankaya giden Kadir Kozluca, çeki tahsil edemedi.

Babasının unutkan olmadığını, paraya da çok ihtiyacı olmadığını belirten Kozluca, "Babam, çekin nasıl kullanıldığını bilmiyordu. Çekin de para gibi, tedavülden kalkmadığı sürece geçerli olduğunu sanıyor olacak ki çek bu güne kaldı. Babam çok titiz bir insandı. Yaptığı alışverişi annem dahil kimseye söylemez, biz de soramazdık" dedi.

'Banka çalışanları da şaşırdı'

Babasının 16 yıl önce vefat ettiğini anlatan Kozluca, annesinin ’babanızın evrak çantasına bakın’ demediğini belirterek şunları anlattı:

"6 ay önce annemiz de vefat edince, kızkardeşimle babamızın evraklarının bulunduğu çantaya baktık. İçinde hiç yıpranmamış 16. 09.1974 tarihli, babamın ismine kesilmiş 70 bin lira tutarındaki çeki bulduk. Üzerinden 38 yıl geçen çeki yanıma alarak, bankanın Mustafakemalpaşa’daki şubesine gittim. Banka çalışanları da benim gibi şaşırdılar ve tahsilatı için bir şey yapamayacaklarını söyleyip bir avukat ile görüşmemi tavsiye ettiler. Ben de tanıdığım avukata giderek durumu anlattım. Avukat, aradan uzun zaman geçmesi nedeniyle tahsilatın zor olduğunu söyledi. Fakat ben araştırmaya devam edeceğim."

'O dönem 300 dönüm arazi alınabilirdi'

Çeki kesen tüccara ulaşmak için banka kayıtlarını incelettireceğini kaydeden Kozluca, şunları söyledi: " Biz o zamanlar çeltik üretimi yapıyorduk. Babam o sezon çıkan tüm çeltikleri bir tüccara satmıştı. Eğer o dönem babam çeki tahsil etmiş olsaydı 300 dönüm arazi satın alabilirdik, Çünkü o yıllarda arazi ucuzdu. Bu gün ise takımıyla beraber son model büyük traktör alınabilir" dedi.