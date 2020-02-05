70. Berlin Film Festivali'nde jüri belli oldu

70. Berlin Film Festivali’nin yarışma jürilerinde yer alacak isimler açıklandı. Ana Yarışma jürisinde Jeremy Irons’a Kenneth Lonergan, Bérénice Bejo, Kleber Mendonça Filho, Luca Marinelli, Bettina Brokemper ve Annemarie Jacir eşlik edecek.

20 Şubat-1 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 70. Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma jürisine Jeremy Irons‘ın başkanlık edeceği geçen ay açıklanmıştı.

70. Berlinale 20 Şubat-1 Mart 2020’de gerçekleşecek

Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödülleri için yarışacak Ana Yarışma filmlerini değerlendirecek jüride Irons’a; Kenneth Lonergan, Arjantinli oyuncu Bérénice Bejo, Brezilyalı yönetmen ve sinema yazarı Kleber Mendonça Filho, Filistinli yönetmen Annemarie Jacir, Almanyalı yapımcı Bettina Brokemper ve İtalyan oyuncu Luca Marinelli eşlik edecek.

Kısa film jürisinde Fatma Çolakoğlu da yer alacak

Berlin Film Festivali’ne bu yıl eklenen Encounters bölümünün jürisinde Dominga Sotomayor, Eva Trobisch ve Shôzô Ichiyama yer alacak.

Gençlere yönelik filmlerin sinemaseverlerle buluştuğu Generations bölümünde Kplus jürisinde Abbas Amini, Jenna Bass ve Rima Das; 14plus jürisinde ise Marine Atlan, María Novaro ve Erik Schmitt yer alacak.

Uluslararası kısa film jürisinde Réka Bucsi, Fatma Çolakoğlu ve Lemohang Jeremiah Mosese yer alacak. Türkiye’nin önde gelen küratörlerinden olan Fatma Çolakoğlu, 10 yıl boyunca Pera Müzesi Film ve Video Programları Yöneticisi olarak görev aldıktan sonra 2018 yılında SALT’a geçmiş ve SALT Araştırma ve Programlar Yardımcı Direktörü görevini üstlenmişti.

Ana Yarışma, Berlinale Özel, Encounters, Panorama, Forum, Generation ve Perspektive Deutsches Kino seçkilerinde yer alan belgeselleri değerlendirerek belgesel ödüllerinin kazananlarını belirleyecek olan jüri ise Gerd Kroske, Marie Losier ve Alanis Obomsawin‘den oluşacak.

Son olarak “en iyi ilk film” ödülünün kazananı belirleyecek jüride Ognjen Glavonić, Hala Lotfy ve Gonzalo de Pedro Amatria yer alacak.

70. Berlin Film Festivali Ödülleri, 29 Şubat’ta Berlinale Palast’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Alfred Bauer adına verilen ödül 'Nazi' gerekçesiyle kaldırıldı

bianet‘te yer alan habere göre, öte yandan festivalin 1951-76 yılları arasında ilk direktörlüğünü yapan Alfred Bauer adına verilen Alfred Bauer Ödülü’nün kaldırıldığı açıklandı. Almanya’da haftalık olarak yayımlanan Die Zeit gazetesi, Alfred Bauer’ın Nazi Almanyası döneminde “Nazi film bürokrasisinde üst düzey bir görevli” olduğunu ortaya çıkaran bir makale yayımlaması üzerine Berlinale, 'sinema sanatına yeni bakış açıları getiren' bir filme verilen Alfred Bauer Ödülü’nü askıya alacağını belirten bir açıklama yaptı.

Makalede Bauer’in, Nazi geçmişine dair izleri sistematik olarak yok ettiği bilgisine de yer verildi.