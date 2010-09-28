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7 yıllık cinsel istismar davasında karar

12 yaşındaki N.Ç'ye cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle yargılanan 33 sanıktan 28'i, 1 ile 6 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

28 Eylül 2010 03:00

T24 - Mardin'de 7.5 yıl önce 12 yaşındaki N.Ç'ye cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle yargılanan 33 sanıktan 28'i, 1 ile 6 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada 4 sanık da beraat etti.

Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve basına kapalı yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan 33 sanıktan 8'i, Sosyal Hizmetler avukatları, mağdur N.Ç'nin avukatları hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme 33 sanıktan 28'i hakkında 1 yıl ile 6 yıl arasında değişen hapis cezası, 4 sanık hakkında da beraat kararı verdi. Bir sanığın da dava dosyası ayrıldı.

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan N.Ç'nin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, verilen kararın kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Baydemir, 7.5 yıldır takip ettikleri davanın toplumsal dava olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: ''Karardan çok da memnun olduğumu söyleyemem. Çünkü alıkoymak suçundan dosya zaman aşımına uğratıldı. Tecavüzün bir insanlık suçu olduğunu bir kez daha vurgulamak ve hatırlatmak istiyorum. Daha adil bir karar çıkmasını bekliyorduk. Maalesef olmadı.

Biz temyiz edeceğimize dair bir dilekçe sunduk. Ayrıntılı temyiz dilekçesini bir hafta içerisinde basına duyuracağız. Ciddi indirimlere uğrayanlar da oldu, beraat alanlar da var. 1 yıl 8 ay ceza alanlar var, 4 yıl 6 ay var, 5 yıl var. Değişik cezalar var.''

Mardin'de 12 yaşındaki N.Ç., 2003 yılında, aralarında çok sayıda kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişinin cinsel istismarına uğramıştı.


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