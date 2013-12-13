7 yıldır İran'da tutulan Amerikalı, CIA ajanı mı?

İran'da yedi yıldır tutulduğu düşünülen eski bir Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI çalışanı Robert Levinson'un aslında Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'e çalıştığı ileri sürüldü.

Levinson, Mart 2007'de İran'ın Kiş adasına yaptığı bir iş ziyareti sırasında kayıplara karışmıştı.

ABD hükümetinden yetkililer defalarca Levinson'ın nerede olduğunu bulmaları için İran'dan yardım istemişti. CIA'den yapılan açıklamada, "Levinson ile ABD hükümeti arasında herhangi bir ilişki olduğu yönündeki imalara dair bir yorumda bulunmayacağız." denildi. CIA sözcüsü Todd Ebitz, "ABD hükümeti Levinson'ın güvenli bir şekilde evine ve ailesine dönmesi için çaba sarfetmeyi sürdürecek." dedi.

Associated Press haberinde, Robert Levinson'ın onaylanmamış bir istihbarat toplama misyonu çerçevesinde İran'da bulunduğu, olayın ortaya çıkmasının ardından CIA içinde büyük bir skandal yaşandığı yazıldı.

Haberde, CIA'in Levinson'ın ailesine kendilerine dava açmamaları için 2,5 milyon dolar tutarında para ödediği de ileri sürüldü. AP, ayrıca Levinson'ın kaybolmasından önce kendisine istihbarat toplaması için ödeme yaptığı iddia edilen 10 uzmana da disiplin cezası verildiğini yazdı. Bu uzmanlardan üçünün daha sonra CIA'le ilişkilerinin kesildiği iddia edildi.

Çabalar boşa çıktı

Associated Press, araştırmasının üst düzey ABD ve dışişleri yetkilileriyle yapılan mülakatlar ile gizli belgelere dayandığını söylüyor. Ajans, ABD hükümetinin 2010'dan bu yana üç kez kendilerinden CIA ile Levinson arasındaki ilişkiye dair bir haber yapmamalrını talep ettiğini öne sürüyor.

Ancak Levinson'ın ABD'ye dönmesi yönündeki tüm çabaların boşa çıkması üzerine bu haberi yayımlamaya karar verdiklerini ifade ediyorlar.

Amerikan Milli Güvenlik Kurulu sözcüsü Caitlin Hayden, "ABD hükümeti, Robert Levinson'ın hayatının tehlikeye girebileceği kaygısından ötürü AP'ye bu haberi yayımlamaması çağrısında bulundu. AP'nin Levinson'ın eve dönebilmesine hiçbir hizmette bulunmayan bu haberi yayımlamasından üzüntü duyuyoruz." dedi.

Eski FBI ajanı Robert Levinson'ı kimin kaçırdığı ya da kendisinin nerede tutulduğu bilinmiyor.

Ancak İran'ın nükleer programı hakkında Kasım ayında varılan anlaşmanın imzalanmasından sonra ABD'li yetkililer Levinson'ın bulunması için İran'dan yardım talep etmişlerdi.