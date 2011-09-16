7 yıldır beklenen derbi: Göztepe-Karşıyaka

T24 - Göztepe-Karşıyaka derbisi tam 7 yıl sonra bir kez daha İzmir'i futbola kilitledi. 7 yıllık süreçte 3. Lig'i de görmesine karşın yeniden Bank Asya 1. Lig'e dönen Göztepe ile Karşıyaka'nın maçını 60 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.



Karşıyaka-Göztepe arasındaki büyük mücadele, 7 yıl aradan sonra yeniden başlıyor. Cumartesi günü karşılaşacak olan 2 ekibin 2004’de oynadıkları maçta maçta Karşıyaka, Göztepe’yi 5-2 mağlup etmişti. O maçta Göztepe’ye 2 gol atan Türker Demirhan ile 1 gol kaydeden Korhan Öztürk, bu sezon GözGöz’ün kadrosunda bulunuyor.



İki takım 19 sezon aynı liglerde mücadele etti. 18 kez Süper Lig’de, 20 kez 1.Lig’de karşılaştı. Toplamda yaptıkları 38 maçtan 15’ini Karşıyaka, 14’ünü de Göztepe kazandı. 9 müsabakada berabere sonuçlandı. Yapılan maçlarda Karşıyaka 52, Göztepe 39 gol attı.



Kapalı tribün biletlerinin 30, açık tribün biletlerinin 15 ve kale arkası biletlerinin de 10 liradan satıldığı maçı 60 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.





