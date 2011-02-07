-7 YILDA 309 BİN 346 TÜRK ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ BERLİN (A.A) - 07.02.2011 - Almanya'da 2002-2009 yılları arasında yaklaşık 310 bin Türkün Alman vatandaşlığına geçtiği bildirildi. Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Johannes Singhammer'in sorusunu cevaplayan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ole Schröder, 2002-2009 yılları arasında 309 bin 346 Türkün Alman vatandaşlığına geçtiğini, bu dönemde Alman vatandaşlığına geçen yabancıların toplam sayısının 967 bin 860 olduğunu belirtti. Schröder, Alman vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunan Türklerin sayısının her yıl azaldığına dikkati çekti. Singhammer de Alman vatandaşlığına geçen yabancıların sayısına işaret ederek, ''Bu çok yüksek bir sayı. Bu Almanya'nın açık bir ülke olduğunu gösteriyor. Alman vatandaşlığına geçmek ve bu ülkeye uyum sağlamak isteyen hemen hemen herkes vatandaşlığı alıyor. Bu insanlar tüm hak ve yükümlülüklerle Alman olmak istiyor'' dedi. Alman vatandaşlığına geçen yabancıların seçimlerdeki önemine de değinen Singhammer, ''Yeni vatandaşlarımız seçim sonuçlarını etkileyebilirler. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) bunu dikkate alması lazım'' şeklinde konuştu. CDU ve CSU'yu bugüne kadar olan tutumunu değiştirmemesi yönünde uyaran Singhammer, ''Kim, Türkiye'nin AB'ye üyeliği ve çifte vatandaşlığın müdafaası ile Türkleri seçmen olarak daha kolay kazanacağına inanırsa, yanılır'' dedi.