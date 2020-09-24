7 yılda 3 kez temel atıldı, 7 bakan değişti, Çukurova Havaalanı projesi hâlâ bitmedi

Çukurova Havaalanı projesinde 7 yılda 3 kez temel atıldı, 7 bakan değişti ama hâlâ proje bitmedi. Daha önce Limak-KalyonCengiz İnşaat ortak girişiminin elenmesinin ardından iptal edilen Çukurova Havaalanı için yeniden ihaleye çıkıldı. İhale, ekim sonunda yeniden yapılacak. CHP milletvekili Burhanettin Bulut, “Gözümüz, bu ihalede. 500 milyon Avro harcanacağına mevcut havaalanı modernize edilsin” dedi.

Çukurova Havaalanı projesi ihaleye çıkarıldığı 2011 yılından beri Mersin’in gündeminde. İnşaatına 2013’te başlanan havaalanı hâlâ açılamadı ama en çok temel atma, en çok bakan değiştirme, en çok seçim görme rekorlarını kırarak şimdiden tarihe geçti. Havaalanı 7 yılda 3 kez temel atma törenine sahne oldu. Bu sürede 7 Ulaştırma Bakanı geldi geçti. Çukurova Havaalanı’nın ilk temel atma töreni tarihi olan Mayıs 2013’te Mersin Valiliği töreninde Mersin Valiliği koltuğunda Özdemir Çakacak oturuyordu.

Çukurova Havaalanı’nın üstyapı işleri temeli ise 10 Haziran 2018’de atıldı. O tarihte Mersin Valiliği koltuğunda Ali İhsan Su oturuyordu. Çukurova Havalanı’nın temel atma törenine katılmak 3 valiye de nasip oldu. Çukurova Havaalanı’nın 2013 yılındaki değerlerle 357 milyon TL’ye mal olacağı açıklanmıştı. Havaalanı, için büyük kısmı tarım arazisi olan 8 milyon metrekare alan kamulaştırılmıştı.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur ve Mustafa Çakır imzalı haberlere göre, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Çukurova Havaalanı için mart ayında yapılan ihale, Cengiz, Limak ve Kalyon’dan oluşan ortak girişim kazanamayınca iptal edilmişti. Hatta ihale adrese teslim edilemeyince dönemin bakanını Saray görevden almıştı. Gözümüz, kulağımız bu ihalede olacak. Nasıl bir süreç izlenecek hep beraber göreceğiz. İhale sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini bekliyoruz” dedi.

Bulut, halihazırda Adana’da bölgeye hizmet veren ve ihtiyaçları karşılayan bir havaalanı olduğunu, yılda ortalama 5 milyon kişinin kullandığı Şakirpaşa Havaalanı’nda yolcu sayısının 5 yıldır değişmediğini söyledi.